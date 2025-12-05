Suscríbete a
ABC Premium

Sucesos

Un accidente entre dos camiones en la A-45 en Antequera mantiene tráfico lento y obliga a desvíos en sentido a Córdoba

El corte también provoca tráfico lento en la zona de Las Pedrizas

Un hombre de 82 años es evacuado al Reina Sofía con quemaduras tras un incendio en su vivienda

Un camión se acerca a un vehículo a través del retrovisor
Un camión se acerca a un vehículo a través del retrovisor ABC

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las maniobras para actuar tras un accidente entre dos camiones en la carretera A-45 en el municipio malagueño de Antequera mantienen cortado el tráfico en esta vía en sentido Córdoba entre los kilómetros 104 y 115. El corte también ... provoca tráfico lento en la zona de Las Pedrizas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app