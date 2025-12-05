Un accidente entre dos camiones en la A-45 en Antequera mantiene tráfico lento y obliga a desvíos en sentido a Córdoba

En este sentido han informado el 112 y la Dirección General de Tráfico (DGT), que precisan que la colisión entre los dos camiones ha tenido lugar en torno a las 14.00 horas de este viernes.
Desde la DGT apuntan que el corte actual se debe a que una grúa se desplaza hasta el lugar para retirar uno de los camiones siniestrados, que se encuentra en la mediana, y para esta maniobra dicha grúa requiere del uso de los dos carriles en dirección Córdoba.
Además, DGT y 112 han señalado que los vehículos que circulan por la zona tienen habilitado como desvío alternativo la carretera A-92M, y que debido al corte actual se está registrando tráfico lento. Por último, el 112 ha precisado que el accidente entre los camiones no ha registrado heridos.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete