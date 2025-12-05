Un accidente entre dos camiones en la A-45 en Antequera mantiene tráfico lento y obliga a desvíos en sentido a Córdoba

Las maniobras para actuar tras un accidente entre dos camiones en la carretera A-45 en el municipio malagueño de Antequera mantienen cortado el tráfico en esta vía en sentido Córdoba entre los kilómetros 104 y 115. El corte también ... provoca tráfico lento en la zona de Las Pedrizas.

En este sentido han informado el 112 y la Dirección General de Tráfico (DGT), que precisan que la colisión entre los dos camiones ha tenido lugar en torno a las 14.00 horas de este viernes.

Desde la DGT apuntan que el corte actual se debe a que una grúa se desplaza hasta el lugar para retirar uno de los camiones siniestrados, que se encuentra en la mediana, y para esta maniobra dicha grúa requiere del uso de los dos carriles en dirección Córdoba.

Además, DGT y 112 han señalado que los vehículos que circulan por la zona tienen habilitado como desvío alternativo la carretera A-92M, y que debido al corte actual se está registrando tráfico lento. Por último, el 112 ha precisado que el accidente entre los camiones no ha registrado heridos.