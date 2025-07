Hablo sobre un tema que considero que nos incumbe a todos. El pasado domingo el director de este periódico, Francisco J. Poyato, escribió un detallado e interesante artículo titulado 'Santa Bárbara y la sierra de Córdoba'. Hablaba de El Patriarca. Esa parte de ... nuestra ciudad que como patrimonio forestal es la envidia de quienes nos visitan. Y produce rabia el ver cómo el fuego se llevaba parte de ese valioso bien. Fuego que se hizo fuerte por culpa del abandono que el pueblo de Córdoba demuestra tener con su patrimonio. ¡Hablemos de ello!

Córdoba tiene unos terrenos que forman parte de la ciudad, con un enorme valor natural y cultural. Me refiero a lo que en Córdoba llamamos El Patriarca. Desde 2006, parte importante de esos terrenos son de titularidad municipal, conformando un maravilloso parque periurbano. Preguntémonos si el pueblo de Córdoba es consciente del valor que representa ese patrimonio para la calidad de vida de quienes la habitamos. Personalmente creo que no valoramos lo que tenemos. Es triste reconocer que esa propensión humana de apreciar y valorar lo que se tiene sólo después de perderlo, es un mal que padece el pueblo de Córdoba. El artículo citado lo dejaba claro. Reconocerlo es la única manera para poner remedio. Y la prueba de que es problema nuestro, es la queja a destiempo de los ciudadanos. ¡De todos los ciudadanos! El abandono del monte ha sido el culpable de que el fuego se hiciera resistente, con gran peligro para todos y todo. Gracias a que no había viento fuerte y a la acción de los responsables de extinción de incendios, la cosa pudo controlarse sin mayores daños. Pero creo que es el momento de decir que, en democracia, la responsabilidad por la falta de previsión para evitar en lo posible los incendios en Córdoba, es del pueblo de Córdoba.

Para mí, la mejor definición de democracia es la que dio el presidente americano Abraham Lincoln. Democracia es el gobierno «del pueblo y para el pueblo». El pueblo ejerce su soberanía a través de representantes políticos que tienen como cometido único trabajar «para el pueblo» que representan. Si los administradores de nuestra soberanía no cumplen escrupulosamente con esa obligación y se dedican a golfear para ellos, es el pueblo el que tiene que ponerlos de patitas en la calle de forma inmediata.

Pensemos como pueblo de Córdoba y preguntémonos: ¿Hemos sido suficientemente exigentes con nuestros administradores municipales para que obliguen a los propietarios de los terrenos de El Patriarca, entre los que se encuentra el propio Ayuntamiento, a mantener limpio monte y parques para evitar en lo posible los incendios? Sólo ejerciendo rigurosamente nuestra soberanía, los políticos sabrán de una puñetera vez que gobernar y gestionar nuestros impuestos implica destinarlos única y exclusivamente «para el pueblo» al que representan y del que cobran. De nosotros como pueblo soberano depende que las cosas se hagan y que se hagan bien.