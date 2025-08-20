Decía en la última columna que sería maravilloso que la sociedad civil cordobesa practicando una cultura democrática; es decir, participando en todo momento en la vida pública, haga que los representantes políticos provinciales trabajen, única y en todo momento, para el pueblo de Córdoba. ... Veamos cómo conseguirlo.

Poner de acuerdo a los políticos en otro asunto que no sea subirse el sueldo parece misión imposible. Solo buscan protagonismo criticándose unos a otros, olvidándose en todo momento de trabajar para quienes los votaros y a los que representan. Sin embargo, los ciudadanos sí podemos coincidir en determinados temas de nuestro común interés.

Hoy me animo a opinar sobre uno que está en boca de todos. Hablaré de nuestra Mezquita-Catedral. Si los ciudadanos estamos de acuerdo, los políticos dejarán de levantar polémica sobre ese asunto y puede que se unan para colaborar o al menos dejen de poner obstáculos.

La construcción en Córdoba de nuestra Mezquita-Catedral se inicia en el año 785 d. C. Es decir, lleva en Córdoba 1240 años. ¿Alguien duda que ese monumento pertenece al pueblo de Córdoba? Es cierto que de acuerdo con la Ley la propiedad registral está a nombre de la Iglesia.

Pero estoy convencido que ni se la van a llevar fuera de Córdoba ni a juzgar por el camino recorrido la van a abandonar. Es mi opinión que el tema de la propiedad no debería ser motivo de polémica. Cosa que a los políticos les gusta mucho pero que en nada beneficia a Córdoba. Dicho esto, hablemos de la gestión que se hace en ese nuestro patrimonio. ¡Eso sí nos interesa como pueblo!

Siempre he pensado que la gestión que el Cabildo hace de la Mezquita-Catedral es ejemplar. He acompañado muchas veces a familiares y amigos a visitarla y solo he oído valoraciones positivas. Agilidad en la expedición de entradas, limpieza, orden y perfecta conservación del monumento. Y ningún escándalo de corrupción que yo sepa. Valoración diferente de la que he percibido, por ejemplo, visitando la Alhambra en Granada. En 2015 la corrupción enturbiaba la administración de ese patrimonio andaluz y tiene presencia continua en los Tribunales de Justicia.

Tampoco podemos considerar como ejemplar la gestión hecha en nuestro Alcázar de los Reyes Cristianos. Desde hace años los gobiernos municipales se han culpado unos a otros de fallos en la gestión. Horarios veraniegos, defectuosos servicios contratados, etc. etc. Podríamos traer más ejemplos y con mayor detalle. Por hoy creo que son suficientes para mejor formar nuestra opinión sobre nuestra Mezquita-Catedral.

En democracia el pueblo soberano debe intervenir en la toma de decisiones y en la elaboración de las medidas necesarias para dar justo y buen servicio a los ciudadanos. Las consecuencias de no asumir esa responsabilidad democrática son las costosas y estériles polémicas partidistas que en la actualidad proliferan en España y de las que desgraciadamente no nos libramos en Córdoba.