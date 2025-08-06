Suscríbete a
ABC Premium

desde mi rincón

¡Qué grande eres Córdoba!

El día que aprendamos a caminar unidos, ese día no habrá pueblo que nos adelante

José Luque

José Luque

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ahora que los políticos están de vacaciones y no generan malas ni vergonzosas noticias, he pensado en dar mi particular y muy personal opinión sobre cómo somos realmente los ciudadanos de esta maravillosa ciudad que es Córdoba. A ello me dispongo.

Decir antes de ... nada que no todos somos iguales. En eso espero coincidir con mis lectores. Sin por ello dejar de reconocer que, siendo diferentes, todas y todos los que de una u otra manera hacen Córdoba son personas extraordinarias. Dicho eso, son muchas las personas que han dado su opinión sobre las cualidades, limitaciones y costumbres que nos definen.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app