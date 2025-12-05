Desmantelan una plantación 'indoor' con más de 800 plantas de marihuana en la barriada de Los Mochos en Almodóvar

La Policía Nacional de Córdoba ha llevado a cabo este pasado jueves una amplia operación contra el tráfico de drogas en la barriada de Los Mochos, en Córdoba, que se ha saldado con dos detenidos y la incautación de 800 plantas de marihuana, medio ... kilo de cocaína, 75 gramos de heroína, una escopeta y una cantidad significativa de dinero en metálico, según ha podido saber ABC de fuentes de la investigación.

La actuación, desarrollada a primera hora de la mañana, ha incluido varios registros simultáneos en viviendas de la zona, tras una investigación que llevaba semanas en marcha y que apuntaba a la existencia de varios puntos de cultivo y distribución de sustancias estupefacientes.

Durante el operativo, los agentes detuvieron a dos personas, presuntamente responsables de la producción de marihuana y del almacenamiento de diversas drogas destinadas a su distribución. Además del arma de fuego intervenida, la Policía ha logrado desmantelar varias estancias habilitadas como invernaderos interiores con sistemas de iluminación, ventilación y riego.

Los investigadores consideran que la organización desmantelada operaba como un punto relevante de suministro para pequeñas redes de venta al por menor. La droga incautada a la que se sumaban algunas dosis de MDMA ya ha sido puesta a disposición judicial junto con los detenidos, -uno de ellos que pasó ayer a disposición de la Autoridad Judicial ha quedado en libertad con cargos- ya que se enfrentan a delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas.