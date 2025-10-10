CD Cieza-Córdoba CF: Conoce los primeros detalles confirmados para este duelo de la Copa del Rey

Poco a poco, ya se van conociendo todos los detalles de la cita del Córdoba CF en Cops del Rey frente al CD Cieza. Ante este duelo que siempre tiene su atractivo especial, la directiva murciana ha realizado una rueda de prensa en la que ... han podido comentar los primeros aspectos confirmados y fechas propuestas a la Real Federación Española de Fútbol para la celebración de este mismo.

Sobre este factor, dependerá principalmente de la existencia de cobertura televisiva para este encuentro, ya que están todavía en proceso de venta estos derechos para los dos próximos años, pero ya se barajan dos opciones en las que poder disputar el partido. La primera, elegida con prioridad por parte del Cieza, se trataría del miércoles 29 de octubre a las 20.00 horas, aunque en caso negativo, el partido se adelantaría al martes 28 de octubre en el mismo tramo horario.

Si se pone en balance estas dos posibles fechas, los blanquiverdes afrontarían esta eliminatoria tras jugar el sábado 25 de octubre su compromiso liguero contra el Albacete. Con esto presente, tras el encuentro copero, está previsto que la siguiente fecha de los blanquiverdes en Liga sea el 2 de noviembre ante el Ceuta, aunque puede estar sujeta a cambios dependiendo del horario final de la celebración de esta primera ronda de la Copa del Rey

Respecto al lugar del encuentro, aunque podría haberse planteado de disputarse en la Nueva Condomina, estadio del Real Murcia, finalmente se disputará en el templo actual del Cieza, La Arboleja. Actualmente se encuentran realizando trabajos logísticos, especialmente de carácter lumínico, para adecuar el estadio a las especificaciones de lúmenes que exige la RFEF, pero dentro de estas especificaciones, la capacidad que gozará el recinto para esta fecha girará entorno a las 3100 localidades, tras instalar asientos supletorios.

Precio de entradas

En el caso de las entradas, el Córdoba recibirá una remesa de 200 localidades para sus aficionados, cuya fecha de venta está todavía por establecerse, y tendrán que devolver aquellas que no se hayan vendidocinco o seis días antes del pitido inicial del encuentro. Sobre los precios, el club murciano ha establecido un importe de 10 euros para los menores de 14 años y de 20 euros para el resto del público general.

Tal y como ha comentado la directiva murciana, el proceso de repartición de entradas será escalado, es decir, primero tendrán prioridad los jugadores que componen todas las categorías del club. Este sector abrirá la venta de entradas el próximo miércoles 15 de octubre de 16.00 a 18.00 horas, para luego habilitar a los abonados de 18.00 horas a 20.00 horas para adquirir su acceso para este partido. Además, tienen la oportunidad de retirar dos entradas por persona.

Por último, con las localidades que queden disponibles, la venta para el público general comenzará el viernes 17 de octubre de 17.00 a 20.30 horas y el sábado 18 de octubre de 9.00 a 12.30 horas. Tras finalizar estas jornadas, el club valorará cuál será el método de venta en caso de que no se hayan vendido en su totalidad para este encuentro y que será histórico para el municipio murciano ya que nunca han enfrentado a un equipo en Copa del Rey que milite en el fútbol profesional.