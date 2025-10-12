Suscríbete a
ABC Premium

Guía

Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF - Cultural Leonesa

El conjunto blanquiverde vuelve a El Arcángel con el objetivo de mantenerse invicto y encadenar dos victorias consecutivas tras el triunfo en Zaragoza

El Córdoba-Almería, declarado partido de alto riesgo tras los últimos incidentes

Guía del Vía Crucis Magno de Córdoba 2025: horarios, recorridos, imágenes que procesionan y toda la información que debes saber

Once inicial del Córdoba en la victoria ante el Real Zaragoza
Once inicial del Córdoba en la victoria ante el Real Zaragoza lof

Daniel Aragón

Córdoba

Con la victoria lograda ante el Zaragoza, el Córdoba CF no tiene que bajar el listón y buscar el mismo resultado ante la Cultural Leonesa. Los pupilos de Iván Ania vuelven al templo ribereño tras visitar a domicilio a Real Sociedad B y ... Real Zaragoza, logrando un empate y un triunfo respectivamente. Ahora, afrontaran un doble compromiso en casa ante el conjunto cazurro y posteriormente ante el Almería el domingo 19 de octubre, partido declarado de alto riesgo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app