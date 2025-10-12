Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF - Cultural Leonesa

Con la victoria lograda ante el Zaragoza, el Córdoba CF no tiene que bajar el listón y buscar el mismo resultado ante la Cultural Leonesa. Los pupilos de Iván Ania vuelven al templo ribereño tras visitar a domicilio a Real Sociedad B y ... Real Zaragoza, logrando un empate y un triunfo respectivamente. Ahora, afrontaran un doble compromiso en casa ante el conjunto cazurro y posteriormente ante el Almería el domingo 19 de octubre, partido declarado de alto riesgo.

El partido frente al conjunto maño no fue el más atractivo para el espectador neutral, pero la fortuna estuvo de lado de la escuadra cordobesista en esta ocasión. En la primera parte, no se pudo ver llegadas destacables por parte de ambos equipos, pero Iker Álvarez tuvo que esforzarse para evitar el peligro a balón parado. En la segunda parte el guion no cambió y mostró a un Córdoba que era incapaz de llegar al área, pero un saque de esquina de Dalisson se convirtió en el autogol de Saidu y le brindó el triunfo final a los blanquiverdes. Con el objetivo de ser más incisivos, ahora sumar tres puntos ante la Cultural Leonesa permitiría al equipo de Iván Ania alejarse del descenso

Dónde ver el Córdoba-Cultural Leonesa: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El choque entre el conjunto blanquiverde y el culturalista, correspondiente a la novena jornada de la Liga Hypermotion (Segunda División), será retransmitido por su propio canal, LaLigaHypermotion TV. Este se comercializa en la mayoría de los operadores de España: Movistar+, DAZN, Vodafone, Orange o Amazon Prime, entre las más populares. También lo ofrece PTV Córdoba a través de su plataforma Zapi.

A qué hora es el Córdoba-Cultural Leonesa: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Córdoba y la Cultural Leonesa se enfrentan este lunes 13 de octubre a las 20.30 horas en el estadio de El Arcángel. Los blanquiverdes se encuentran con nueve puntos y lograron salir la jornada del descenso, pero le sigue muy de cerca el equipo leonés con ocho puntos, por lo que será un duelo directo en la clasificación. Tras un mal comienzo de temporada, la llegada al banquillo de Cuco Ziganda le ha dado una nueva y amenazante imagen a este conjunto recién ascendido.

Cómo seguir el Córdoba-Cultural Leonesa

El encuentro de los blanquiverdes se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde ABC Córdoba de manera gratuita, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de la LaLigaHypermotion TV previo pago de la cuota elegida en la operadora.