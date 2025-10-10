Suscríbete a
Feijóo reprocha a Sánchez no haber felicitado aún a Corina Machado: «Les han puesto ante el espejo de su infamia»

La intrahistoria del fuerte vínculo del obispo de Córdoba con el próximo rival blanquiverde: la Cultural Leonesa

El prelado perteneció al filial del conjunto cazurro en su juventud y luego fue capellán de la entidad 15 años

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, junto a Carracedo
Daniel Aragón

Córdoba

Además de la gran importancia que tiene el próximo encuentro del Córdoba CF frente a la Cultural Leonesa para salir de la zona baja de la tabla, este duelo tiene una gran intrahistoria con la Diócesis del Córdoba. Jesús Fernández, actual obispo de la ... misma, tiene un curioso pasado futbolista como portero del filial cazurro e incluso como capellán del equipo leonés.

