La incógnita de Jan Salas en el centro del campo del Córdoba CF

Poco a poco, la medular del Córdoba CF va cogiendo forma. Tras un amplio casting para encontrar la pareja de baile para Isma Ruiz, Dani Requena se ha convertido en el hombre de referencia de Iván Ania al disputar los tres últimos partidos como ... titular. Dentro del aspecto de los revulsivos, Alberto Del Moral ha empezado a encontrar esos minutos que tanto ansiaba desde el banquillo al ser la pieza ideal para cuando Isma Ruiz encara los últimos minutos algo más desfondado. En este contexto, el nombre de Jan Salas ha comenzado a apagarse poco a poco.

Como fichaje de última hora, la llegada del mediocentro cedido por el Mallorca a la entidad ribereña se antojaba como una gran promesa y un posible reemplazo de Álex Sala al tener un perfil parecido al ser un «jugador muy fino y con mucho talento», tal y como apuntó el entrenador blanquiverde Iván Ania en sus primeras declaraciones sobre un fichaje que «nos eleva el nivel del equipo». «Tiene la capacidad de hacer buenos controles, buenas conducciones y buenos pases. Puede jugar de pivote y de interior, aunque más en un doble pivote que él solo como pivote único», explicó.

Aunque su incorporación a la dinámica del equipo no fue inmediata al estar concentrado con la selección española sub-20 -con la que disputó dos amistosos ante Francia- en su primera convocatoria dispuso de minutos ante el Andorra sin estar del todo aclimatado al equipo y al nuevo entorno que le deparará durante esta temporada. En un partido para el olvido de los blanquiverdes, Jan saltó al campo nada más comenzar la segunda mitad para intentar cambiar el encuentro, pero no pudo demostrar mucho ni ser determinante en un partido tórrido del Córdoba.

Su anecdótica participación

En el siguiente encuentro, no pudo presentarse sobre el verde de El Arcángel en el encuentro ante el Racing de Santander ya que Iván Ania decidió apostar por Pedro Ortiz de inicio y a Théo Zidane y Dani Requena como revulsivos. Tras no contar minutos en esta cita, la sorpresa se produjo en el partido cuando Iván Ania le alineó como titular ante la Real Sociedad B. Nuevamente, el Córdoba seguía sin despertar y no ofreció buenos argumentos ante el filial donostiarra.

En el contexto de esta cita, el técnico blanquiverde expresó que el centro del campo estaba completamente «perdido» e hizo un triple cambio tras el paso por el túnel de vestuarios que involucraba a Jan Salas y Pedro Ortiz al no comprender el plan del ovetense. «Quería jugar con un pivote y dos interiores y no sé el motivo por el que se pusieron en un doble pivote y esto hizo que nos faltase llegada al área rival. En la segunda parte, cada vez que fuimos al espacio llegamos casi mano a mano con el portero. Esa interpretación del juego es la que quiero y no la versión de la primera parte», justificó.

Desde ese entonces, Jan Salas no ha gozado de tiempo de juego en los últimos tres partidos y Pedro Ortiz únicamente ha tenido 20 minutos en el reciente duelo ante el Almería. Respecto al jugador catalán, solo ha disputado 90 minutos en seis convocatorias.

Sin espacio para poder explotar las cualidades técnicas que alardeaba su entrenador, hay que recordar que el jugador posee una clausula de penalización si no dispone de los minutos exigidos por parte del Mallorca. Respecto a este hecho, el CEO del club blanquiverde Antonio Monterrubio le quitó hierro a este asunto en la rueda de prensa del balance del mercado.

Esta situación la describió como un hecho «habitual» ya que ellos mismos la han aplicado con sus cedidos y, ante la posible tesitura de no cumplir los requisitos, aclaró que trabajan con «presupuestos máximos con todas las posibles variables» por lo que no les supondría un problema asumir compensaciones económicas.

Aunque todavía queda mucha temporada por delante, en este tramo inicial de la temporada la figura de Jan Salas se ha visto algo superada por la gran competencia que ostenta dentro de la medular. Por ello, tiene que dar una marcha más que le permita aclimatarse de forma definitiva a todo el contexto que le rodea para dar argumentos positivos.

Además, al igual que Diego Bri, para la joven perla catalana el Córdoba guarda una cláusula de recompra si finalmente se convierte en un engranaje dentro de la medular blanquiverde.