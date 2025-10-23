Suscríbete a
La incógnita de Jan Salas en el centro del campo del Córdoba CF

La presencia del jugador cedido por el Mallorca ha ido disminuyendo al disputar únicamente 90 minutos entre los seis partidos que ha ido convocado

Jan Salas defiende a un jugador de la Real Sociedad B en Anoeta
Daniel Aragón

Córdoba

Poco a poco, la medular del Córdoba CF va cogiendo forma. Tras un amplio casting para encontrar la pareja de baile para Isma Ruiz, Dani Requena se ha convertido en el hombre de referencia de Iván Ania al disputar los tres últimos partidos como ... titular. Dentro del aspecto de los revulsivos, Alberto Del Moral ha empezado a encontrar esos minutos que tanto ansiaba desde el banquillo al ser la pieza ideal para cuando Isma Ruiz encara los últimos minutos algo más desfondado. En este contexto, el nombre de Jan Salas ha comenzado a apagarse poco a poco.

