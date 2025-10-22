Jacobo se convierte en la máxima referencia ofensiva del Córdoba CF

Al igual que la temporada pasada, el técnico blanquiverde Iván Ania ha encontrado en Jacobo González una pieza clave para la ofensiva del Córdoba. La polivalencia del madrileño ha hecho que haya pasado por todas las posiciones del ataque blanquiverde, pero en ... el histórico de los recientes partidos, Jacobo cumple el rol que desea el preparador ovetense para la mediapunta.

Desde esta demarcación, en las últimas citas ha estado enfocado en la distribución del juego, hacer mejores a sus compañeros y todo ello sin perder el desborde y la verticalidad que atesora. Aunque no haya tenido tanta regularidad en el inicio de liga, la figura de Jacobo se postula como determinante para seguir extendiendo la mejoría en el juego del Córdoba.

Respecto a su participación, el atacante cordobesista comenzó la temporada disputando los dos primeros duelos ante el Sporting y Las Palmas desde el extremo izquierdo, una posición a la cual estaba acostumbrado en las últimas citas de la anterior campaña. Sin embargo, con el deseo de hacer algo diferente que brindase la primera victoria, Ania le dio paso en el once titular por primera vez de enganche ante el Valladolid.

En este encuentro, a pesar del gol anulado, el madrileño pasó algo desapercibido y parecía que como mediocentro ofensivo no se llegaba a encontrar del todo cómodo. Por ello, ante el Castellón volvió a estar tirado a la izquierda, lo que le permitió ser de lo poco potable de una primera parte muy gris de su equipo. Además, motivó la remontada con su gol de penalti para igualar la contienda. Antes de asentarse en la mediapunta, en Andorra ocupó el extremo derecho en un partido intermitente y en el que estuvo inoperante al igual que sus compañeros.

Con la misión de revertir los malos resultados, desde el partido frente al Racing ha dado resultados buenos como enganche, lo que le ha permitido sumar hasta el día de hoy nueve titularidades en los nueve partidos que ha disputado, perdiéndose únicamente la cita ante la Real Sociedad B al ver la roja frente al conjunto racinguista.

Números referentes en Segunda División

Las estadísticas le avalan como una de las máximas referencias actuales del panorama blanquiverde, donde además de ser el pichichi del equipo con tres dianas, es uno de los jugadores de la competición que más intenta mejorar sus cifras anotadoras. Con 24 disparos, Jacobo es el segundo efectivo de Segunda División que más ha probado fortuna hacia la portería, únicamente superado por Latasa, jugador del Valladolid.

Teniendo en cuenta sus cifras goleadoras, este dato resulta algo desalentador ya que desvela su falta de puntería al tener un catorce por ciento de efectividad, además, doce remates no han ido entre los tres palos.

Dentro de lo malo que pueda resultar, sus registros son mucho más positivos respecto a los espadas blanquiverdes. En el caso de Guardiola, el ariete balear sigue sin encontrar su ansiado gol en los catorce disparos que ha realizado, siendo únicamente cinco los que se han dirigido a la portería contraria.

Con muchos menos minutos, Adrián Fuentes acapara los goles de los delanteros cordobesistas, pero tiene que incrementar su capacidad para crearse oportunidades al solo rematar en ocho ocasiones, de las cuales cinco se han marchado fuera o han impactado en la madera. Aunque ya el año anterior no tuvo demasiada competencia, Jacobo se ha convertido en el lanzador de faltas y penas máximas del Córdoba. Siempre que el madrileño se planta frente al esférico, siempre se genera cierto ambiente de tensión por la calidad que atesora a balón parado.

Esto le ha hecho tener un cien por cien de efectividad desde el punto de penalti al anotar cinco goles de este modo como jugador del Córdoba. Dos de ellos se han materializado en el presente curso, lo que también le convierte en el máximo anotador junto a varios atacantes de Segunda División tales como Yeremay del Deportivo o Andrés Martín del Racing de Santander.

Unido a esto, también es el jugador con más lanzamientos de falta de la competición con nueve, pero no ha tenido la misma fortuna como desde los once metros. De hecho, solo ha anotado de esta forma una única vez durante su etapa como cordobesista, pero lo hizo mediante un latigazo en la Rosaleda que le sirvió al Córdoba para llevarse los tres puntos de la Rosaleda en la campaña pasada.