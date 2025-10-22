Suscríbete a
Carlos Isaac y las claves de la mejoría en la zaga del Córdoba CF: «Defendemos el equipo entero»

El lateral blanquiverde celebra la mejoría en la línea defensiva al encajar un gol en tres partidos y ahora afronta un partido «especial» ante el Albacete por su pasado en la entidad machega

Carlos Isaac brega por un balón en un partido de esta temporada valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF atraviesa un buen momento en cuestión de resultados, prueba de ello son las cinco jornadas sin conocer la derrota. Los blanquiverdes están de dulce y el principal sustento ha sido la parcela defensiva al lograr dos porterías a cero en ... este periodo de tiempo y encajar únicamente cuatro tantos. Sobre estas buenas noticias, Carlos Isaac ha pasado por los micrófonos de El Arcángel para dar las claves de este gran rendimiento antes de un encuentro ante al Albacete que será especial por su pasado en la escuadra manchega.

