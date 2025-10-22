Carlos Isaac y las claves de la mejoría en la zaga del Córdoba CF: «Defendemos el equipo entero»

El Córdoba CF atraviesa un buen momento en cuestión de resultados, prueba de ello son las cinco jornadas sin conocer la derrota. Los blanquiverdes están de dulce y el principal sustento ha sido la parcela defensiva al lograr dos porterías a cero en ... este periodo de tiempo y encajar únicamente cuatro tantos. Sobre estas buenas noticias, Carlos Isaac ha pasado por los micrófonos de El Arcángel para dar las claves de este gran rendimiento antes de un encuentro ante al Albacete que será especial por su pasado en la escuadra manchega.

Aunque la idea de Iván Ania de defender con un bloque alto generó sus dudas al comienzo, ahora este estilo está pasando por una etapa fructífera y poco a poco sus jugadores se sientes más cómodos con ella. «Valoro este sistema defensivo muy positivamente ya que en estos tres últimos partidos hemos encajado un gol y ha sido de rebote. Ahora defendemos el equipo entero, del delantero en la presión desde arriba hasta el portero y se ve el trabajo bien hecho que estamos haciendo en el entrenamiento», ha explicado.

Situación de sus compañeros en la zaga

Sin embargo, varios buques insignia de esta zaga como Fomeyem y Rubén Alves tuvieron ciertas molestias durante el Almería, sin embargo, a ojos del lateral blanquiverde no ostentan unas lesiones que le puedan privar para estar en Albacete. Respecto a Vilarrasa, reconoció que sí existe un «problema» respecto a su pubalgia, una noticia que hace que el equipo espera que pueda tener una «recuperación óptima para volver lo mejor posible».

Dentro de las diversas actualizaciones sobre la línea defensiva, la vuelta de Carlos Albarrán le supone una «competencia» dentro del lateral derecho, pero lejos de la competitividad, tras un mes de ausencia el defensor de Badalona ya «está comprometido con el grupo, tranquilo y haciendo lo máximo posible para sacar su mejor versión».

Como ya se ha introducido anteriormente, Isaac pasó dos años y medio de su carrera deportiva en el Albacete, precisamente, fue su último club antes de llegar al Córdoba por lo que recuerda esta estancia con mucho cariño y ser. «Conozco a muchos compañeros y tengo muy buena relación, además, en la ciudad estuve muy a gusto también», ha comentado.

En materia futbolística, espera un partido muy «igualado» ante un equipo que ha logrado tres porterías a cero en sus últimas tres fechas, incluyendo una meritoria racha de seis partidos sin perder. «Tienen un bloque muy bien trabajado defensivamente y va a ser un partido que se va a decidir por pequeños detalles. Nos van a esperar en bloque medio-bajo bloque bajo y van a tener sus ocasiones cuando nos transiten, cuando intenten robarnos la pelota. Por ello, atrás tenemos que estar muy bien en las vigilancias y estar bien defensivamente como estamos ahora últimamente en nuestros últimos partidos», ha narrado.