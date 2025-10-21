El Córdoba CF vive su particular idilio con los goles a balón parado

El Córdoba CF sigue de dulce y parece que ha encontrado una curiosa vía para extender su gran racha sin conocer la derrota. Si bien es cierto que los blanquiverdes no están destacando precisamente por ser un equipo goleador, esa carencia de grandes oportunidades ... la han logrado suplir con las jugadas a balón parado.

Sin ir más lejos, el conjunto cordobesista en los últimos tres partidos ha anotado únicamente mediante este tipo de acción, lo que les ha otorgado siete de los nueve puntos posibles. Además, algo más aislado se encuentra el gol de Jacobo desde los once metros ante el Castellón, tanto que finalmente fue vital para que el Córdoba sumase su primer triunfo de la temporada.

Si se hace acopio de todo esto, los blanquiverdes han anotado cuatro tantos a balón parado de los trece que ha anotado, lo que se traduce en algo más de un tercio dentro del cómputo global. Sumado a esto, diez de los trece puntos logrados han tenido como protagonista esta forma de mandar el balón al fondo de las mallas.

Resultados positivos con pocos tantos

Desde la aciaga derrota ante el Andorra, los pupilos de Iván Ania han tenido que remar a contracorrientedentro de un calendario exigente a la par que decisivo para salir de los puestos de descenso. Afortunadamente, los blanquiverdes han podido sobreponerse ante este gran reto, aunque han tenido que pasado por momentos donde la duda se ha sembrado dentro del ecosistema del conjunto ribereño.

Tras dos empates poco convincentes ante Racing y Real Sociedad B, la diosa de la victoria se alió con el Córdoba para empezar resurgir en la clasificación. Aunque no fue para nada vistoso, el primer triunfo a domicilio llegó ante el Zaragoza desde un saque de esquina botado por Dalisson, lanzamiento que se envenenó de tal forma que Saidu lo introdujo en su propia portería.

Con la misión de dar mejores argumentos sobre el verde, el Córdoba se conjuró en El Arcángel ante la Cultural Leonesa, rival directo por aquel entonces en la tabla. Aunque se pudo ver una leve mejoría, un nuevo saque de esquina de Dalisson motivó a que Adrián Fuentes brindase el tanto de la victoria final, nuevamente a balón parado.

Aunque las victorias llegaban, las escuadra cordobesista aquejaba la falta de un rol dentro del campo que fuera capaz de desatacar el juego a la par que dotar de creatividad y malas intenciones a la ofensiva. Podía resultar contraproducente, pero cuando los de Iván Ania tenían mayor porcentaje de posesión, las sensaciones que mostraban sobre el verde eran las de un equipo laxo y que se le atragantaba el balón.

Un gran registro desde los once metros

Ya en el caso más reciente, los blanquiverdes firmaron un encuentro mucho más serio ante un aspirante al ascenso como es el Almería. El derbi andaluz tuvo mejores sensaciones para los locales e incluso tuvieron varias ocasiones para desequilibrar la balanza, pero el balón parado se erigió nuevamente como salvador cuando Jacobo logró la igualada desde el punto de penalti.

Curiosamente, el Córdoba mantiene una relación excelsa desde los once metros al no fallar ni un solo lanzamiento desde el 12 de septiembre de 2021 cuando Miguel de las Cuevas erró su intento en la victoria ante el Cádiz Mirandilla. Desde ese entonces, los diversos jugadores cordobesistas han logrado transformar 23 penaltis.

Por todo ello, a pesar de la buena dinámica al no perder desde hace cinco fechas, el cuadro blanquiverde no puede seguir dependiendo de acciones aisladas para cosechar puntos ante sus rivales. Para ello, deben trabajar para extender la buena imagen mostrada ante el Almería y afrontar su siguiente duelo frente al Albacete con un mayor dominio que se traduzca en ocasiones eficaces de cara a puerta.