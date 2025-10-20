Suscríbete a
ABC Premium

proyecto deportivo

Diego Tristán colaborará con el Córdoba CF como preparador en la cantera blanquiverde

La entidad blanquiverde 'ficha' al exdelantero para mejorar a los jóvenes delanteros emergentes

Naser Majdi, el joven talento del filial que hace viral al Córdoba CF en Jordania

Diego Tristán en su etapa como técnico formador de jugadores de la AFE
Diego Tristán en su etapa como técnico formador de jugadores de la AFE afe

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF sigue realizando una ardua labor para seguir mejorando el proyecto deportivo desde la base. Tras diversas acciones como el acuerdo internacional con el Amman FC para atraer joven talento desde Jordania o incluso la renovación de varios buques insignia del filial ... cordobesista, ahora la directiva ribereña ha firmado a Diego Tristán para preparar a las perlas emergentes de la cuna blanquiverde.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app