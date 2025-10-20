Diego Tristán colaborará con el Córdoba CF como preparador en la cantera blanquiverde

El Córdoba CF sigue realizando una ardua labor para seguir mejorando el proyecto deportivo desde la base. Tras diversas acciones como el acuerdo internacional con el Amman FC para atraer joven talento desde Jordania o incluso la renovación de varios buques insignia del filial ... cordobesista, ahora la directiva ribereña ha firmado a Diego Tristán para preparar a las perlas emergentes de la cuna blanquiverde.

Tal y como ha podido avanzar 'diario Córdoba' y ha podido confirmar ABC Córdoba de fuentes próximas al jugador y el club, la firma es inminente y tendrá como misión «tecnificar a futuros delanteros» que puedan dar el salto al primer equipo. Precisamente, Tristán tiene conocimientos de sobra con los que poder formar a los arietes más prometedores del Córdoba al gozar de una amplia carrera como futbolista.

Su pasado profesional

Tras formarse en las categorías inferiores del Real Betis, dio el salto a un Mallorca donde pudo labrarse su nombre como goleador. Con 85 partidos incluyendo su debut en la Copa de la UEFA, el sevillano anotó 38 goles en dos campañas antes de formar con el Deportivo. En conjunto coruñés desarrolló gran parte de su carrera al disputar seis temporadas donde logró una Copa del Rey, dos Supercopas de España y un pichichi de Primera División en la campaña 2001-2002 al lograr 21 dianas.

Antes de retirarse en 2010, West Ham, Cádiz, Livorno y Mallorca fueron sus casas en un momento de su carrera mucho más deslucido. Ahondando en su carrera, surge un vínculo especial con el director deportivo blanquiverde Juanito al coincidir en la cantera del Betis y en la selección española absoluta. Como dato que refuerza aún más su relación con el Córdoba, sus hijos Mikel y Diego forman parte de los equipos de la cantera cordobesista, más concretamente en el cadete y en el juvenil respectivamente

Respecto a su siguiente etapa en el mundo del fútbol, su nombre ha estado relacionado con los banquillos. Tuvo un paso extenso en el Atlético Algabeño en la categoría de División de Honor Andaluza entre 2018 y 2021, además también tuvo su paso en el Inter Sevilla y ha realizado varias jornadas de tecnificación dentro de la Asociación de Futbolistas Españoles. Sin duda, la firma de Tristán puede ser un extra para conformar finalmente una serie de 'killers' con la marca Córdoba en su ADN.