Los nuevos videomarcadores para el fondo norte y sur del Arcángel empiezan a montarse

El Córdoba CF sigue apuntalando El Arcángel para que pueda asemejarse poco a poco a un estadio mucho más modernizado a los tiempos contemporáneos. Tras la reciente instalación de los videomarcadores de la zona de Preferencia y Tribuna, ahora el club acomete los trabajos más ... esperados; los marcadores de Fondo Norte y Fondo Sur.

Si se conoce un poco más sobre estas nuevas incorporaciones para el templo ribereño, tendrán unas dimensiones de 45 metros cuadrados y que casi duplican las actuales dimensiones de 24 metros cuadrados que posee el actual de Fondo Norte. Sin duda, este marcador ya se encontraba algo obsoleto, reducido e incluso ha sufrido algún error en alguna ocasión en el transcurso de los partidos.

Sin duda, la instalación de estas pantallas horizontales y de mayor resolución permitirá a todos los asistentes disfrutar de una experiencia audiovisual acorde con el nivel del fútbol profesional.

Noticia Relacionada Jacobo se convierte en la máxima referencia ofensiva del Córdoba CF Daniel Aragón Como uno de los jugadores fijos para Iván Ania, el atacante madrileño es el actual pichichi blanquiverde y ostenta números ofensivos destacados dentro de la competición

Con la celebración del siguiente encuentro a domicilio, esta semana será intensa dentro de las dependencias de El Arcángel ya que, según ha podido saber ABC Córdoba de fuentes cercanas al club, su instalación será muy próxima con el objetivo de poder estrenarlos en el duelo ante el Ceuta y conformar así las grandes remodelaciones anunciadas por la entidad ribereña este mismo verano para «potenciar la imagen del estadio, reforzar la conexión con la afición y seguir construyendo un club de futuro»

Desde este mañana ya se está trabajando en su montaje en la zona exterior de Fondo Norte para proceder posteriormente a su instalación en el interior por su gran tamaño. Más allá de estas novedades, el Córdoba también ha certificado las mejoras en las instalaciones con una reforma del comedor y de sala de convivencia, la creación de un anillo LED en Preferencia, nueva instalación lumínica con espectáculos musicales y los ya nombrados videomarcadores de Preferencia y Tribuna. Con estos anuncios, la entidad ribereña ha logrado dar un salto de calidad dentro un estadio que ya se aclimata a las exigencias y posibilidades que puede abarcar un recinto deportivo para el disfrute de los aficionados.