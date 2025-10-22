Suscríbete a
estadio

Los nuevos videomarcadores para el fondo norte y sur del Arcángel empiezan a montarse

El club ya ha comenzado desde esta mañana a trabajar en una de las mejoras más exigidas por sus aficionados

Imagen del montaje de los videomarcadores de Fondo Norte y Sur
Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF sigue apuntalando El Arcángel para que pueda asemejarse poco a poco a un estadio mucho más modernizado a los tiempos contemporáneos. Tras la reciente instalación de los videomarcadores de la zona de Preferencia y Tribuna, ahora el club acomete los trabajos más ... esperados; los marcadores de Fondo Norte y Fondo Sur.

