Horario y dónde ver por televisión el Real Valladolid - Córdoba CF

El Córdoba CF vuelve a la competición tras caer derrotado ante Las Palmas. Esta jornada visitarán el estadio José Zorrilla, feudo del Real Valladolid. Los de Ania tendrán por delante uno de los rivales más exigentes de la categoría de plata. Los vallisoletanos se encuentran en primera posición tras ganar los seis puntos disputados.

Los blanquiverdes por su parte llegan a su tercer encuentro de la pretemporada tras un mal estreno como local y encadenardos derrotas consecutivas. El Córdoba intentará inaugurar su casillero en la tabla ante un recién descendido de Primera División. Aun así, estarán acompañados por una buena parte de su afición que se desplazará hasta Valladolid.

Dónde ver el Sporting de Gijón - Córdoba: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El choque entre el conjunto blanquiverde y el pucelano, correspondiente a la tercera jornada de la Liga Hypermotion (Segunda División), será retransmitido por su propio canal, LaLigaHypermotion TV. Este se comercializa en la mayoría de los operadores de España: Movistar+, DAZN, Vodafone, Orange o Amazon Prime, entre las más populares. También lo ofrece PTV Córdoba a través de su plataforma Zapi.

A qué hora es el Real Valladolid-Córdoba CF: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Córdoba y el Valladolid se enfrentan este sábado 30 de agosto a las 19.00 horas en el estadio José Zorrilla. Habrá un gran número de aficionados blanquiverdes en las gradas, en el segundo desplazamiento del año para los más fieles.

Cómo seguir el Sporting de Gijón-Córdoba

El encuentro se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde ABC Córdoba de manera gratuita, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de la LaLigaHypermotion TV, previo pago de la cuota elegida en la operadora. En nuestra web, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de Segunda División