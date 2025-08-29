Otro rival de envergadura para el Córdoba CF: el líder de Segunda

El Córdoba CF volverá a la competición el próximo sábado a las 19:00 en Valladolid, en el estadio José Zorrilla, en un partido que volverá a tener una altísima exigencia para los de Iván Ania. Los pucelanos llegarán al inicio de la jornada como líderes tras vencer las dos primeras jornadas, ante el Ceuta y Castellón.

El Valladolid ha vuelto a la Segunda División tras bajar de la máxima categoría la temporada pasada. Los pucelanos descendieron siendo el equipo con la segunda peor puntuación histórica de Primera, con 16 puntos, consiguiendo tan solo uno en la segunda vuelta, siendo el peor registro de la competición.

En las gradas del José Zorrilla también se vivía un ambiente caldeado. La propiedad del club, a manos del exfutbolista Ronaldo Nazario, no es querida dentro del aficionado vallisoletano y, sumado a los nefastos resultados, el equipo no contaba con la conexión necesaria con el respetable.

Aun así, el conjunto pucelano se ha reinventado durante este verano para intentar volver a LaLiga EASports lo antes posible. La entidad vallisoletana ha incorporado a Víctor Orta como director deportivo. Vuelve a la ciudad leonesa a liderar el proyecto futbolístico tras pasar una temporada hace 20 años como empleado técnico.

El madrileño ha incorporado a varios jugadores jóvenes para dotar de aire nuevo al club. Además, la incorporación de Guillermo Almada, nuevo entrenador, está teniendo un gran impacto en los resultados de su equipo. El técnico uruguayo vive su primera experiencia en Europa tras su exitoso paso por el Pachuca mexicano.

El preparador vallisoletano plantea un 4-2-3-1, en el que le da una gran importancia al punta, Latasa. El madrileño es todo un ganador de duelos. Solo en las dos primeras jornadas de competición ha vencido 17 aéreos. Solo en el encuentro ante el Castellón, 12. Con sus casi dos metros de altura y su presencia ante los centrales, el ariete ex del Madrid es un elemento vital para desahogar la presión rival.

Otra incorporación muy sonada es la de Iván Alejo. Natura de la ciudad, completará su primera temporada con el club de donde nació. El vallisoletano aterrizó en el José Zorrilla tras un breve paso por el Apoel de Nicosia, Chipre y una larga trayectoria en el Cádiz CF. Con 30 años, llega al pucela para ofrecer experiencia a una plantilla joven.

Sobre su estilo de juego y basado en los datos, el Valladolid no es un equipo que quiera controlar el partido. Los pucelanos, en ninguna de las dos jornadas disputadas, han tenido más posesión que el rival. Ante el Ceuta, como locales, tuvieron un 42% y este último fin de semana ante el Castellón, tuvieron un 38%.

Tras dos victorias y grandes sensaciones, los de Almada, se posicionan como uno de los equipos favoritos para luchar por el ascenso. En los dos primeros encuentros, pese a no tener el control del balón, no han recibido ningún gol en contra, algo que habla bien de la solidez defensiva con la que cuentan.

El Córdoba tratará de derribar la muralla blanquivioleta en un encuentro en el que intentarán lograr la primera victoria de la temporada, en uno de los estadios más exigentes de la categoría y que históricamente no le ha ido muy bien.