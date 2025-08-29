El Córdoba CF visita Valladolid para sanar sus problemas

La Segunda División no da respiro. El Córdoba CF volverá a la competición en la visita al José Zorrilla en la tercera jornada liguera menos de cinco días después del encuentro ante Las Palmas. Los de Ania llegan a Valladolid para intentar estrenar su casillero particular tras dos derrotas. En frente tendrán al líder de la categoría, los pucelanos han vencido ambos encuentros y se sitúan en la cima de la clasificación.

Los blanquiverdes buscarán mejorar las sensaciones de las dos primeras jornadas, en las que han mostrado una gran debilidad defensiva. Por su parte, el Valladolid es el único equipo de la categoría que no ha recibido ningún gol en contra en el comienzo liguero.

Vencer para convencer

El Córdoba visitará el José Zorrilla tras la derrota ante Las Palmas. Los de Ania tratarán de optimizar el apartado defensivo, en el que dejaron varias dudas tras el estreno en El Arcángel. La presión en campo rival no surgió efecto y originó muchos espacios en las transiciones del conjunto canario. Los blanquiverdes tendrán que evitar las mismas ante una de las delanteras más rápidas de la categoría, Biuk y Amath han superado los 30 kilómetros por hora de velocidad máxima en este comienzo de campaña.

Este comienzo de liga está siendo muy exigente para los de Ania, en el que se enfrentan a dos recién descendidos y uno de los clubes más históricos de la Segunda División. La temporada pasada, los blanquiverdes no fueron capaces de puntuar como visitante ante los equipos que llegaban de la máxima categoría nacional.

El técnico asturiano no podrá contar con Dalisson y Rubén Alves para el partido ante el Valladolid. Aunque ambos han ido entrando en la dinámica del equipo progresivamente, no estarán en la convocatoria, como ha desvelado Iván Ania en rueda de prensa. Diego Bri, es duda para el partido y no está asegurada su participación el próximo sábado. Adilson también es baja segura para el encuentro.

El historial no está de parte de los blanquiverdes. En el feudo blanquivioleta, el Córdoba solo ha sido capaz de vencer en dos ocasiones, de las 17 que lo ha visitado. La última, en la campaña 2004-05. En los últimos seis partidos en el José Zorrilla, los pucelanos han ganado todos, anotando en total 18 tantos y solo recibiendo tres.

Un Valladolid renovado

El conjunto vallisoletano buscará mantener las grandes sensaciones mostradas en las dos primeras jornadas ligueras. La entidad pucelana ha cambiado gran parte de la plantilla que descendió de categoría la temporada pasada. La llegada de muchos jugadores jóvenes le ha dado un aire nuevo al equipo ahora dirigido por Guillermo Almada que ha caído de pie en el Valladolid.

El entrenador uruguayo ha conseguido vencer en los dos primeros encuentros ante el Ceuta y el Castellón. En ambos han conseguido mantener la portería a cero, algo que solo ha podido conseguir el conjunto pucelano en la categoría. Además, los cuatro goles anotados lo convierte en el equipo que mejor golaveraje tiene, hecho que lo convierte en líder.

Este renovado Valladolid cuenta con jugadores importantes en la categoría como Latasa, Meseguer o Iván Alejo. El primero fue vital en la última victoria de los pucelanos, anotó el único tanto del encuentro y ganó 12 duelos aéreos, estando en el XI de la jornada de LaLiga Hypermotion.

En la rueda de prensa previa al partido, Almada desveló su intención de iniciar el partido con el mismo once que planteó las dos primeras fechas. El técnico también señaló que tanto Marcos André como Nikitscher tendrá difícilmente participación el próximo sábado, ya que ambos sufren una tendinitis. En la otra cara, podrá contar con Ponceau, nuevo fichaje que aún no había debutado.