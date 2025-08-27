El centro del campo del Córdoba CF pierde fuelle

El Córdoba CF cayó estrepitosamente el pasado lunes en el partido frente a la UD Las Palmas, donde fue ampliamente superado. Los blanquiverdes no tuvieron el día y se vio reflejado en el resultado. El centro del campo, parcela donde los de Ania suelen destacar, estuvo en el foco de las críticas tras un rendimiento muy pobre.

El técnico ovetense optó por aunar a Isma Ruiz, Alberto del Moral y Dani Requena como titulares para el partido ante Las Palmas. Con el mismo esquema que venía siendo habitual (4-1-4-1), desplazó al 8 blanquiverde al interior junto al joven jugador cedido por el Villarreal, dejando el pivote para el de Villacañas.

Cambio de pivote

Ante la baja de Álex Sala tras su salida a la liga italiana, el preparador blanquiverde se decidió por Del Moral para la posición de pivote. El de Villacañas no tuvo un gran desempeño en el partido, sin mucha participación en el juego y estando desaparecido en la presión en campo rival.

El centrocampista volvió a enfundarse la blanquiverde tras llegar en las últimas semanas previas a la competición, donde no contó con minutos en los amistosos de pretemporada. Su pobre rendimiento se puede achacar a que está falto de ritmo, probablemente por la inactividad que sufrió. Fue sustituido pasada la hora de juego.

La titularidad de Del Moral desplazó a Isma Ruiz al interior del centro del campo. El granadino no estuvo cómodo durante el encuentro, en el que no fue capaz de tener un gran impacto en la presión del Córdoba en campo contrario. Aun así, fue decisivo en el único gol que anotaron los blanquiverdes y mejoró notablemente cuando volvió a su posición natural después de que el de Villacañas fuera sustituido.

El debut de Dani Requena

Otro de los cambios en el once inicial fue la entrada de Dani Requena por Pedro Ortiz. El granadino dejó muy buenas sensaciones en los primeros minutos, aunque se fue apagando poco a poco, acabando el partido completamente sobrepasado y desquiciado con las decisiones que tomó el colegiado.

El joven cedido por el Villarreal dejó grandes detalles de calidad en el encuentro. Aun así, se pudo notar como le quedan por adquirir varios de los automatismos propios del juego que pide Iván Ania. Finalmente, fue sustituido en el minuto 70 por Théo Zidane.

El francés debutó en la temporada, dando frescura al centro del campo ofreciendo una gran presión. El exmadridista provocó varios robos en la zona de tres cuartos que ocasionaron grandes ocasiones de peligro. Aun así, con el balón en los pies estuvo precipitado y sin ideas, no tuvo su mejor día.

El técnico ovetense optó por no dar entrada en el partido a Pedro Ortiz. El mallorquín no estuvo del todo fino en el partido frente al Sporting y no contó con participación el pasado lunes ante Las Palmas. Tras ser prácticamente indiscutible, es el primer encuentro como blanquiverde que se queda sin minutos.

Volvió la mediapunta, tan solo 20 minutos

La entrada en el campo de Kevin Medina desplazó a Jacobo a la mediapunta, posición en la que tuvo un rendimiento notable en varias ocasiones de la temporada pasada. El madrileño no tuvo mucha participación, a pesar de estar más cerca del área. Finalmente, terminó el partido como extremo, esta vez a el derecho, con la salida de Carracedo y el sistema de dos puntas.

El regreso de la figura del enganche, aunque solo fuese por veinte minutos, sirvió para dotar al Córdoba de más control en el centro del campo, con Isma y Théo como soportes del mismo. Además, con la próxima vuelta de Dalisson a los terrenos de juego, se le abre la posibilidad a Iván Ania de contar con dos jugadores naturales de esa posición, el hispano-brasileño y Jacobo.