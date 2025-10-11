Declarado como partido de alto riesgo el Córdoba CF - Almería

El derbi andaluz entre el Córdoba CF y el Almería del próximo domingo 19 de octubre a las 18.30 horas, duelo correspondiente a la jornada 10 de Segunda División, ha sido declarado hoy por el club blanquiverde como partido de alto riesgo ... según ha establecido Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

Con el precedente de los altercados en la plaza del Moreal entre los ultras de ambos equipos en la campaña pasada, para esta cita se aplicará un dispositivo especial de seguridad. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos y solo se notificaron pequeñas lesiones leves. Eso sí, se realizaron un total de treinta y dos detenciones por delito de alteración del orden público y riña tumultuaria. A alguno de ellos, se les imputó además un delito de daños.

Rememorando los hechos, sobre las 11.00 horas, el grupo ultra blanquiverde tuvo un encuentro violento con los seguidores del Almería que se encontraban en ese lugar. Este conflicto derivó en lanzamiento de mobiliario de varios negocios de hostelería, piedras o incluso botellas. Las agresiones se extendieron por los alrededores afectando a la zona de los locales próximos, donde había otras personas no vinculadas a la asistencia al partido de fútbol. Como consecuencia, a los implicados se les interpuso una multa económica y la prohibición de su entrada a cualquier recinto deportivo durante 12 meses.

Medidas para este encuentro

Con este precedente, para esta cita dominical el club ha comunicado a través de sus redes sociales que adoptarán «medidas especiales de seguridad y, además, «recomienda a todos los aficionados acudir al estadio con al menos una hora de antelación para facilitar el acceso».

Asimismo, la entidad cordobesista también ha querido anunciar que, ante la declaración de alto riesgo, el control de acceso será «más exhaustivo», incluyendo la posibilidad de pedir «acreditación de identidad junto al abono o entrada». Por último, han querido instar en el hecho que en el propio día de partido no habrá venta de entradas y ha pedido la colaboración a sus aficionados para acceder con tiempo suficiente al encuentro, evitar colas de última hora, permanecer en sus asientos durante el partido y no obstaculizar escaleras ni pasillos de evacuación.