Un gol de los delanteros en toda la pretemporada del Córdoba CF

El Córdoba CF cerró la pretemporada tras el Trofeo Carranza el pasado sábado. En este, el único anotador del conjunto blanquiverde fue Sergi Guardiola, el ariete mallorquín volvió a ver portería en su segunda etapa en el club. Este, a placer tras recoger un rebote que dejó el guardameta cadista, fue el único gol que anotaron los delanteros en estas semanas de preparación de cara a la nueva campaña.

El conjunto blanquiverde se enfrenta a una temporada que se asemeja a la pasada en el aspecto ofensivo. Y es que este fue uno de los grandes deberes a mejorar con respecto a la pasada campaña, el Córdoba CF anotó tan solo un 6,8% de los disparos que ejecutó.Siendo el segundo equipo que más tiros hizo, fue el sexto que peor porcentaje tuvo. Los delanteros fueron los más criticados, Antonio Casas anotó 10 goles, solo 2 en la segunda vuelta, y Obolskii convirtió 3 tantos en toda la campaña.

Con la salida del rambleño, Obolskii quedaba como único punta disponible para Iván Ania. El protagonismo del ruso fue de menos a más durante la temporada, finalizándola como uno de los jugadores fijos para el técnico ovetense. Aun así, el ariete solo anotó 3 tantos en su primera campaña en el fútbol profesional, asimismo, ofreció un gran rendimiento jugando de espaldas a portería contraria y fijando a los defensas rivales.

Es por ello que el Córdoba CF incorporó a dos jugadores para mejorar la pólvora y solucionar uno de los mayores problemas de la pasada temporada. La vuelta de Adrián Fuentes y Sergi Guardiola parecía solucionar esta faceta, el madrileño llegaba tras anotar 16 tantos con el Tarazona en Primera RFEF (como delantero centro) y el mallorquín rebosa experiencia y calidad, además se reencontraba con el club con el que realizó sus mejores números en su trayectoria.

La incorporación de Adrián Fuentes, que en un principio era para la punta del ataque (donde triunfó en el Tarazona), ha llegado para reforzar los extremos, especialmente la izquierda. El madrileño ha disputado la mayoría de minutos durante esta pretemporada en esa posición, en parte por la falta de efectivos por la lesión de Kevin Medina y Adilson. Aunque Fuentes sí ha podido anotar, lo hizo como jugador de banda.

El otro refuerzo, Sergi Guardiola, ha sido el único delantero que ha visto puerta. El mallorquín anotó a puerta vacía en el Trofeo Carranza después de recoger un rechace que dejó el guardameta amarillo tras un disparo de Kevin Medina. El punta ha tenido una participación mucho más asociativa, distinta a la que se le vio en su anterior etapa como blanquiverde.

Tras estas primeras semanas previas a la competición, varios aficionados han mostrado el descontento con el rendimiento de los jugadores en esta posición yhan pedido otro refuerzo. Además, es conocido que el Córdoba CF ha intentado tener tres delanteros centros para su plantilla, por lo que no sería nada descabellado una llegada para el ariete y luchar por la titularidad.