El Córdoba CF cierra el fichaje del lateral izquierdo Ignasi Vilarrasa

El Córdoba CF ha cerrado la contratación del lateral izquierdo de la SD Huesca Ignasi Vilarrasa que, según ha podido confirmar ABC de fuentes de la entidad blanquiverde, está pendiente de firmar su llegada y cubrir el puesto que va a dejar José Manuel Calderón. Llega como agente libre tras no renovar el contrato que mantenía con su actual club.

Vilarrasa ha sido un jugador pretendido estos meses por equipos de Segunda con aspiraciones de ascenso como el Racing de Santander, la propia Unión Deportiva Las Palmas (recién descendido y que daba por hecha su llegada) o el Deportivo de la Coruña, pero el Córdoba CF, que lleva mucho tiempo siguiendo la pista de este joven lateral catalán ha conseguido adelantarse a estos rivales.

Durante la pasada temporada ha jugado 41 partidos (casi todos) con un gol y ocho asistencias, sin duda una de las piezas claves del conjunto oscense. A punto de cumplir 26 años (Granollers, 1999), es un lateral izquierdo que mide 1,83 y que debutó con el Barcelona B en 2018, para ser cedido después al Cornellá.

Llegó al Huesca en la temporada 22/23 procedente del Atlético Baleares. Antes estuvo dos años en el Valladolid Promesas. En Segunda ha jugado 110 partidos en las tres temporadas que ha militado en el conjunto aragonés en Segunda.

La cuenta de X de @__AngelGarcia__ ha adelantado una operación muy interesante para los blanquiverdes, que cerrarían de este modo su plantilla para esta temporada, más pendiente ya de cerrar alguna salida y cesión más para redondear el número de efectivos a las órdenes de Iván Ania.