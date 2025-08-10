Así ha sido la pretemporada del Córdoba CF: aspectos defensivos a mejorar y destellos de los fichajes

El inicio de la temporada se acerca para el Córdoba CF. Los de Iván Ania echarán el balón a rodar el próximo lunes 18 en el partido que los enfrentará al Sporting de Gijón. Para el mismo, han tenido cinco encuentros de preparación durante la pretemporada. El último este sábado ante el Cádiz en el Trofeo Carranza que perdió en los penaltis tras empatar a uno. Quizás, las mejores sensaciones de todo este tiempo preparatorio. De todos ellos se pueden sacar varias conclusiones de cara a la próxima campaña.

Los blanquiverdes comenzaron la puesta a punto con el partido frente al Ittihad Riadi de Tánger en Pozoblanco. La victoria fue lo más reseñable en un encuentro muy brusco por parte de los marroquís, que cerraron el amistoso con dos expulsados. En el mismo se pudo ver a un gran Dalisson de Almeida, que en su debut con el Córdoba CF regaló una asistencia para hacer el primer tanto, obra de Jacobo.

También sobresalió la figura de Kevin Medina. El malagueño estuvo muy activo durante los 45 minutos que estuvo sobre el césped, en los que provocó un penalti que después materializó y dejó detalles de calidad que levantaron a más de un espectador de su asiento. Desgraciadamente, el transcurso del partido le provocaron molestias físicas por las que no ha podido estar disponible varias semanas.

Durante la segunda mitad, Iván Ania probó en su esquema a dos puntas a la vez, algo diferente a lo que suele utilizar. Obolskii y Mariano Carmona disputaron los últimos 45 minutos juntos, escoltados en bandas por George Andrews y Kevin Medina. Los arietes no gozaron de grandes oportunidades, aunque dejaron buenas sensaciones sobre el césped.

El plato fuerte de la pretemporada del Córdoba CF llegó en el III Trofeo Puertas de Córdoba. La visita del subcampeón de Conference League y la primera puesta en escena de los de Iván Ania frente a su afición se antojaba como el partido más esperado. Con lleno en El Arcángel y con un Real Betis plagado de estrellas nacionales e internacionales, los blanquiverdes compitieron durante los 90 minutos y estuvieron cerca de llevar el encuentro a los penaltis.

Los de Iván Ania notaron la mejoría con respecto al partido frente al Ittihad Riadi aunque volvieron a destacar los errores defensivos, propios de la primera mitad de la pasada temporada. Aun así, varios fichajes destacaron sobre el resto, el caso más claro fue el de Dalisson de Almeida. El hispano-brasileño volvió a ser vital en el partido, dejando un nivel altísimo que culminó con un gol en la segunda parte. También destacó Juan María Alcedo en el lateral izquierdo, siendo muy incisivo en el ataque cordobesista.

En la otra cara de la moneda, en los dos primeros partidos pudimos ver a Adrián Fuentes en otro rol al que se esperaba. El madrileño disputó sus minutos en el extremo izquierdo, una posición inusual, ya que la temporada pasada en el Tarazona sobresalió como delantero centro y en su anterior etapa en el Córdoba CF participaba principalmente en el extremo derecho. Iván Ania, ante la falta de jugadores en la banda izquierda, decidió que partiese desde ahí, utilizando su pierna natural, es zurdo, para llegar a línea de fondo con potencia y velocidad.

Con la finalización del mismo el Córdoba CF puso rumbo a Oliva para realizar su 'stage' de concentración, en el que se enfrentó al Al-Arabi catarí. Dirigidos por Pablo Amo y con un equipo con varias 'viejas glorias', los de Medio Oriente vencieron cómodamente a los blanquiverdes con un contundente 3-0. Los de Iván Ania acusaron el cansancio físico, por el trabajo realizado durante la semana y los, ya recurrentes, errores defensivos.

La derrota frente a los cataríes dejó una nota positiva, la vuelta a los terrenos de juego de Álex Sala. El catalán volvió a las órdenes de Iván Ania en partido tras haberse ausentado durante los dos primeros amistosos del Córdoba CF. Entre rumores por su posible salida, el mediocampista realizó un partido notable en el que rindió más cerca de los centrales de lo que lo suele hacer.

En la misma línea estuvo el partido frente al Betis Deportivo. El Córdoba CF volvió a caer derrotado, esta vez por la mínima, en un error en salida de presión que el filial verdiblanco pudo aprovechar para llevarse el encuentro. Los de Iván Ania mostraron sus debilidades en una segunda parte en la que el rival dispuso de una gran facilidad para llegar al área.

Aun así, esta derrota dejó el debut de Rubén Alves en la pretemporada tras sobreponerse de los problemas físicos que acarreó durante las primeras sesiones de entrenamientos. El hispano-brasileño disputó más de 75 minutos y se enfundó el brazalete de capitán.

Durante la pretemporada, han estado muy presentes los jugadores del filial. Iván Ania ha utilizado a cinco jugadores del segundo equipo: Miguelón, Josema, Njti, Albuera y George Andrews. Además, ha contado con Alejandro Arévalo en varias sesiones de entrenamiento, e incluso viajó a Oliva para el 'stage' de pretemporada. Andrews ha sido el que ha contado con más minutos, ha disputado todos los partidos. Llegó procedente desde el Atlético Baleares y se ha hecho con minutos a las órdenes del ovetense. El hispano-británico ha salido cedido a Primera RFEF, al histórico CE Europa.

En el Nuevo Mirandilla pudieron verse junto al choque del Betis los mejores minutos blanquiverdes. Ania dispuso este sábado de un once titular muy parejo al que, probablemente, se estrene en la liga el próximo lunes 18 en El Molinón. La presión arriba, el dominio del partido y las ocasiones, pero también algunos errores defensivos y la falta de efectividad ante un rival directo. El gol de Guardiola, el único que ha metido en los cuatro choques en los que ha participado, destaca de cara a ese primer encuentro. Y todo a la espera de que firme su incorporación el lateral izquierdo Ignasi Vilarrasa.

