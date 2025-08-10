El Córdoba pierde el Ramón de Carranza en la tanda de penaltis tras empatar a uno el choque

Llegaba el Córdoba con dudas al final de pretemporada, sobre todo por los errores defensivos, y tenía diseñado ayer un buen test ante el Cádiz, en el histórico trofeo veraniego del Ramón de Carranza.

Noticia Relacionada La derrota del Córdoba en el Ramón de Carranza, en imágenes nacho frade Los de Ania acabaron los noventa minutos con empate (1-1) pero en los penaltis acabaron perdiendo este clásico de los trofeos veraniegos

Quiso el Córdoba salir mandando y Jacobo gozó de la primera oportunidad en los primeros minutos pero el balón se fue al lateral de la portería de Aznar. Siguió el conjunto blanquiverde achuchando y la tuvo Guardiola de nuevo pero no logró marcar. No habían pasado ni cinco minutos.

Noticia Relacionada El Córdoba CF cae frente al Betis Deportivo con la defensa otra vez en el punto de mira (0-1) Lorenzo Estepa El encuentro a puerta cerrada en El Arcángel se decidió en una pérdida en salida de presión

El equipo local trató de sorprender a la contra. En una falta que sacó. Suso volvió a evidenciar la calidad de Carlos Marín, que sacó una mano abajo magnífica. El Córdoba se encargó de que a su rival le entrara miedo, buscándole la espalda. Así, Jacobo exigió a Aznar, que con un paradón evitó en el minuto 13 que Jacobo adelantara al conjunto blanquiverde. El Córdoba empujaba al rival y le dominaba mientras la primera mitad iba avanzando. Guardiola volvía a intentar meter miedo con un disparo desde la frontal que se fue alto en el minto 24.

Eso sí, De la Rosa en otra contra amenazó la meta de Marín, aunque el balón se fue por el lateral. Estaba claro el guion del Ramón de Carranza: dominio de los blanquiverdes mientras los de la Tacita de Plata trataban de robar y salir rápido en busca de la meta blanquiverde.

Al descanso sin goles

En la recta final de la primera mitad, el Córdoba continuaba dominando en la medular y ganando balones divididos pero no logró acercarse con peligro. Sí inquietaba el Cádiz buscando a su extremo De la Rosa, que inquietó a Marín en tres ocasiones. En una de ellas, tuvo ejercer de líbero para cortar un avance del canterano del Cádiz. El colegiado Orellana Cid mandó a ambos equipos a vestuarios sin que el marcador se hubiera movido.

El partido se reanudó sin grandes novedades y con el Córdoba sin cambios al salir de la caseta, con lo que mostraba un once con muchísimas caras repetidas de la pasada campaña. El juego arrancó con ambos equipos como si siguieran en el vestuario, sin el dinamismo que sí había habido en la primera parte. La pretemporada, por mucho que se acerque la competición oficial, se notaba.

El partido estaba anodino hasta que en el minuto 61 un pase por dentro de Ontiveros sorprendía a la defensa de los de Ania. Lograba conectar con Climent, que, con calidad, definió sorteando a Carracedo y batió a Marín para poner al conjunto local por delante (1-0).

El Córdoba trató de reaccionar pero el Cádiz estuvo a punto de aumentar la ventaja, cuando Brian mandó en el minuto 67 el balón al larguero. Poco después, Ania movió el banquillo. Sacó a Pedro Ortiz y metió a Kevin Medina, que revolucionó el choque. A los segundos forzó un penalti que debía haber pitado Orellana Cid pero el colegiado no lo señaló. Los blanquiverdes empezaron a embotellar al rival. Eso sí, ello implicaba el riesgo: a García Pascual se le hizo de noche cuando iba a encarar la meta de Marín.

Albarrán lo intentó, sin suerte, en un rebate acrobático, cuando se cumplía el minuto 75. Siguió el Córdoba percutiendo contra la meta rival y en el 79 Aznar saco una mano poderosa a disparo de Isma Ruiz. Kevin Medina, muy brillante, en un disparo de lejos volvió a probar al meta rival y esta vez no atajó adecuadamente y en boca de gol Guardiola hizo el empate en el 85.

Los de Ania no cejaban. Pero al final el partido se fue a los penaltis. Y desde los once metros el Córdoba acabó perdiendo el Ramón de Carranza (6-5 en el lanzamiento de las penas máximas).

A partir de ahora, los de Ania ya empezarán a preparar el primer choque liguero. En él, visitará el lunes, 18 de agosto, al Sporting de Gijón, un histórico que sueña campaña tras campaña con el regreso a Primera.