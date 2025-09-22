Aprobados y suspensos en el Córdoba CF tras el empate agónico frente al Racing

Carracedo se besa el escudo tras anotar su gol ante el Racing

uno por uno

Aunque haya sido al final, el Córdoba rescató un punto frente al Racing, uno de los equipos punteros de la competición. A pesar de generar numerosas ocasiones, en este encuentro tampoco estuvieron brillante de cara a puerta y, nuevamente, errores puntuales a la hora de defender fueron lapidarios.

A pesar de ir dos tantos por detrás en el marcador, los pupilos de Iván Ania no se rindieron y pudieron protagonizaron un final no apto para cardiacos. Aunque todo parecía perdido a pesar del gol del Vilarrasa, el VAR salvó a los cordobesistas al detectar un codazo de Salinas a Rubén Alves y Carracedo logró la igualada desde el punto de penalti.

Iker Álvarez (8). Debut y aclamado por sus acciones. Poco pudo hacer en los tantos del Racing

Ignasi Vilarrasa (7). Firmó su mejor partido como blanquiverde. Se estrenó como goleador

Fomeyem (6). Salvador en algunas ocasiones, pero tiene que mejorar a la hora de sacar el balón jugador

Xavi Sintes (5). Mucho más serio que en anteriores partidos

Carlos Isaac (4). Segunda titularidad y esta vez estuvo algo más acertado en ataque. Sin embargo, estuvo señalado en el segundo tanto

Isma Ruiz (6). Todoterreno. Estuvo muy presente en todas las parcelas del campo a la hora de defender

Pedro Ortiz (5). Volvió tras su lesión, pero tiene que recuperar el ritmo

Jacobo (6). Mucha mordiente en la primera parte, luego se mostró algo más impreciso. Se marchó expulsado para evitar un tanto rival

Kevin Medina (6). Fue un auténtico dolor de cabeza en el extremo izquierdo, aunque le falta finalizar

Carracedo (7). Partido de reivindicación. Marcó y asistió

Sergi Guardiola (4). Sigue sin definir las grandes ocasiones que logra generar

Suplentes

Theo Zidane (5). Estuvo acertado a la hora de mover el esférico entre sus compañeros

Rubén Alves (5). Correcto en su vuelta. Provocó el penalti

Adri Fuentes (3). Estuvo algo perdido

Dani Requena (3). No pudo demostrar mucho