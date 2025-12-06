El Córdoba CF SAD podría beneficiarse de la sentencia del Supremo contra la Liga

Las arcas del Córdoba CF SAD, entidad cuyo mandatario es el expresidente blanquiverde Carlos González, podrían recibir un importante impulso económico. En la jornada de ayer, el Real Madrid ganó el pulso judicial a LaLiga después de que el Tribunal Supremo fallara ... a favor del club blanco en el recurso presentado contra la disposición estatutaria transitoria que reguló el reparto de los ingresos audiovisuales de la temporada 2015-16. Ante esta negligencia normativa, la entidad merengue reclama un reajuste económico para los equipos de Primera y Segunda División de aquel curso.

El auto del Alto Tribunal declara como una «flagrante ilegalidad» el introducir un reparto audiovisual sin cobertura legal y da la razón al Real Madrid. «El Tribunal Supremo declara nula la Disposición Adicional Segunda de los Estatutos de LaLiga, incorporada en 2015 sin habilitación legal y dirigida a alterar el reparto de los ingresos audiovisuales de la temporada 2015-16 al margen de lo previsto en la ley», narra el escrito.

Tras conocerse esta noticia, el club blanco realizó un comunicado donde explicitar que el balance de los ingresos tuvo que ser del 60% de los ingresos para los clubes de Primera División y el 40% para los de Segunda División. Además, apunta la nota, el reparto debe ser «igualitario entre todos los clubes dentro de cada categoría». En ese entonces, la entidad blanquiverde militaba en el segundo escalón del fútbol español tras descender el curso anterior de Primera División.

«El reparto legal aplicable supone el pago de aproximadamente 88 millones de euros adicionales, de los que fueron privados ilegalmente, a los clubes que militaban en Segunda División en la temporada 2015-2016: Alavés, Albacete, Alcorcón, Almería, Bilbao Athletic, Córdoba, Elche, Gimnàstic de Tarragona, Girona, Huesca, Leganés, Llagostera, Lugo, Mallorca, Mirandés, Numancia, Osasuna, Ponferradina, Real Oviedo, Tenerife, Real Valladolid y Real Zaragoza. Asimismo, supone que el Real Madrid perciba la cantidad que legalmente le correspondía, unos 8,8 millones de euros, de la que también fue ilegítimamente privado», apuntan.

Córdoba CF SAD como único beneficiario

Si se entra en materia cordobesista, de este reparto saldría beneficiado el Córdoba CF SAD de Carlos González, entidad de la que era presidente en aquella temporada a través de Azaveco. En total, percibiría alrededor de cuatro millones.

En este sentido, tal y como ha podido saber ABC Córdoba, la Unión Futbolística Cordobesa (UFC), sociedad que rige actualmente el Córdoba CF, no vería ningún beneficio monetario. Esto es así puesto que dentro del contrato de compraventa del club blanquiverde, la unidad productiva queda excluida de «la tesorería y otros equivalentes, inversiones financieras y en empresas de grupo, existencias, depósitos, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, así cualesquiera derechos de crédito y/o cobro que tenga el CCFSAD pendientes, por el título que fuera, de la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL, la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL y la federación autonómica correspondiente».

También es importante precisar que, tal y como ha podido confirmar ABC, esta renta no alteraría los pagos que tiene que hacer el CCFSAD por el convenio de acreedores. De hecho, tampoco están obligados a destinar los supuestos fondos que reciban para solventar esta deuda. Esto es así puesto que no hay un control judicial que dictamine lo contrario, por lo que estos cuatro millones serían de libre uso.

Versión de LaLiga

Por último, dentro del contexto de la posible repartición monetaria, LaLiga ha declarado que el comunicado realizado por el Real Madrid ante la sentencia del Tribunal Supremo es «sesgado y oportunista». «Ese comunicado no sólo desfigura el contenido y alcance real del fallo, sino que induce a confusión», apuntan.

Y es que, si se revisa el fallo del Alto Tribunal, aunque le da la razón al club merengue, no precisa en ningún momento que LaLiga deba realizar un pago a los equipos afectados. «La resolución no impone un reparto alternativo ni retrotrae el sistema a unas reglas supuestamente anteriores, sino que afirma que el criterio aplicable debía ser, precisamente, el del artículo 5 del Real Decreto-ley 5/2015. Y ese fue, en efecto, el parámetro que guio las decisiones adoptadas en el seno de LALIGA para la temporada 2015/2016», explican.

Finalmente, también apuntan que todos los clubes, exceptuando al Real Madrid, «votaron a favor de la modificación estatutaria indicada y también se mostraron favorables al reparto de ingresos de esa temporada que, se articuló por los cauces asociativos pertinentes», tachando así a la entidad blanca de actuar por «sus propios intereses económicos y deportivos». Por todo ello, los cuatro millones que recibiría el Córdoba CF SAD siguen en el aire a expensas de los pasos que quiera realizar ahora el Real Madrid.