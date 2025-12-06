Suscríbete a
tribunales

El Córdoba CF SAD podría beneficiarse de la sentencia del Supremo contra la Liga

Un recurso realizado por el Real Madrid sobre el reparto de los derechos audiovisuales de la temporada 2015-2016 daría cuatro millones a la entidad dirigida por Carlos González

Carlos González y el revés del Supremo por la venta del Córdoba CF: «Lo prudente es decir que hemos llegado al final del recorrido»

Carlos González en el interior de la Ciudad de la Justicia de Córdoba
Carlos González en el interior de la Ciudad de la Justicia de Córdoba valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

Las arcas del Córdoba CF SAD, entidad cuyo mandatario es el expresidente blanquiverde Carlos González, podrían recibir un importante impulso económico. En la jornada de ayer, el Real Madrid ganó el pulso judicial a LaLiga después de que el Tribunal Supremo fallara ... a favor del club blanco en el recurso presentado contra la disposición estatutaria transitoria que reguló el reparto de los ingresos audiovisuales de la temporada 2015-16. Ante esta negligencia normativa, la entidad merengue reclama un reajuste económico para los equipos de Primera y Segunda División de aquel curso.

