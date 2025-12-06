El exblanquiverde Marvel comanda una serie de bajas muy importantes en la zaga del Leganés

Precisamente la suerte no es un factor que sea muy latente dentro del Leganés en la actualidad. Además de su mal estado de forma en liga y verse obligado a destituir a su entrenador, el cuadro pepinero afrontará su cita con el Córdoba CF con ... bajas muy sensibles en defensa, lo que agrava la gran cantidad de goles encajados en los últimos partidos.

Tras el partido ante el Zaragoza, el Leganés vio como Duk -roja directa- y Diawara -quinta amarilla de la temporada- estarían ausentes ante los blanquiverdes, pero sería en la zaga donde perderían a una de sus figuras más importantes. Tras propinar un manotazo a un jugador zaragocista sin estar el balón en juego, Marvel se marchó expulsado tras la revisión del VAR e impidió su reencuentro con el club cordobesista en esta jornada.

Al contrario que en su anterior etapa en el Córdoba, el central de Casablanca era un fijo dentro de la línea de tres zagueros que planteaba el ya extécnico del Leganés Paco López. El club madrileño apostó muy fuerte por Marvel este verano tras abonar un traspaso de cerca de 800.000 euros al Real Madrid, lo que le convirtió en pepinero hasta 2028.

Si se desgranan sus números, ha sido titular en dieciséis partidos de esta campaña, o lo que es lo mismo, en todos los encuentros que ha estado convocado. Aunque ha logrado cuatro porterías a cero, no ha podido evitar que su equipo encaje once goles en los últimos cinco partidos. Esto convierte al Leganés en el segundo conjunto que más veces ha visto su portería perforada en este periodo de tiempo.

La pobre situación de los centrales

Unido a la ausencia de Marvel, tampoco estará el central Rubén Pulido. Tras cerrar su fichaje por la entidad pepinera este mismo verano tras ser agente libre, en pretemporada vio como su carrera futbolística iba a sufrir un importante contratiempo. Mientras que el equipo estaba concentrado en México, Pulido sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en un entrenamiento, lo que dejó en jaque a la defensa del Leganés.

Si se observan las opciones del conjunto madrileño para cubrir el eje de la zaga, los únicos nombres claros son Sáenz e Ignasi. Lalo Aguilar llega justo tras una lesión muscular que lleva arrastrando desde hace dos jornadas y, en caso de entrar en la convocatoria, todo apunta a que partirá desde el banquillo. También aparece como alternativa Gueye, una de las grandes apuestas de la cantera pepinera tras su reciente renovación hasta 2029.

Aunque el Leganés acostumbra un sistema con tres centrales y dos carrileros, la baja cantidad de efectivos hacen que Igor Oca, nuevo entrenador del conjunto madrileño, pueda apostar preferiblemente por una línea de cuatro con una alineación conformada por una 4-2-3-1, tal y como avanzó el técnico blanquiverde Iván Ania en la previa de este encuentro.

Más bajas para el peor local de Segunda División

Por ello, si se mira la situación de los laterales, nuevamente se embarcan en un nuevo problema. Dentro de su plantilla, Franquesa es el único jugador que puede desempeñarse como defensor en la banda izquierda. Además, el sector diestro tiene una nueva baja importante. Rubén Peña, otro de los fichajes que acometió el Leganés este verano, padece una lesión muscular que le impide estar este domingo ante el Córdoba, lo que hace que el uruguayo Figueredo sea la única opción en este lateral.

Ante esta gran cantidad de ausencias, los pupilos de Iván Ania tienen una oportunidad de oro para pescar en rio revuelto en Butaraque, lugar donde el Leganés ha mostrado su peor cara de la temporada. Con cinco puntos de veinticuatro posibles, los pepineros son el peor local de la categoría.