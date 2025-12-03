Tres rivales en apuros: el calendario que le resta este año al Córdoba CF para reavivar la ilusión

El Córdoba CF tendrá una situación idílica para retomar la senda de la victoria. Aunque el encuentro ante el Cádiz fue una oportunidad desaprovechada para engancharse a los puestos de play off, ahora el cuadro blanquiverde afronta los tres últimos partidos de 2025 ... ante equipos que no pasan por el mejor momento de su temporada. Más concretamente, todos ellos están enzarzados o limitando las posiciones de descenso.

Un Leganés inadaptado a la categoría

La primera parada será este domingo 7 de diciembre a las 16.15 horas ante el Leganés. Aunque el conjunto madrileño tiene el músculo económico para estar en la zona noble de la clasificación, los 'pepineros' no han encontrado la solución a la encrucijada que tienen delante en su primera campaña en Segunda División tras su descenso de Primera.

Actualmente, el Leganés es el decimoctavo equipo de la clasificación con dieciocho puntos, tres menos que los blanquiverdes. Aunque por ahora están a salvo, comparten la misma renta de puntos con el Andorra, equipo que marca el descenso a Primera Federación al tener peor diferencia de goles.

Esto demuestra que el Córdoba no puede dormirse en los laureles ya que la zona baja se ha compactado en gran medida, pero es cierto que su rival de este domingo viene una mala dinámica. A pesar de mantenerse invicto en las cinco primeras jornadas, el Leganés ha encajado cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros. Por ello, la figura de su técnico, Paco López, pende de un hilo y la cita ante el conjunto cordobesista puede ser definitiva para su futuro.

Además, aunque está previsto que juegue con su plantel 'B', los madrileños disputarán mañana su partido correspondiente a la Segunda Ronda de la Copa del Rey ante un rival de la misma categoría; el Albacete. Con una carga extra de minutos, el Córdoba tiene una gran oportunidad de sumar tres puntos tras una sequía de un mes sin victorias.

La pobre imagen del Eibar lejos de Ipurua

Tras el partido en el Ontime Butarque, el Córdoba disputará el último partido del año en El Arcángel el próximo 13 de diciembre a las 14.00 horas. Lo hará ante el Eibar, equipo con mucha presencia en el fútbol profesional pero que no termina de carburar en la presente campaña. Actualmente, el equipo armero se encuentra en descenso en la posición vigésima con diecisiete puntos.

Aunque en Ipurua se han mostrado como un equipo muy serio, el cuadro del exblanquiverde Magunazelaia ha sido muy débil en sus partidos a domicilio. Si se desgranan sus resultados, el Eibar solo ha logrado dos puntos de veinticuatro posibles. Esto les convierte en el segundo peor conjunto de la competición en este sentido. Además, solo han sido capaces de lograr un triunfo en sus últimos diez partidos de Segunda División.

Al igual que Paco López, la figura de Beñat San José está muy cuestionada y su reemplazo podría llegar a la cita en El Arcángel en caso de no lograr buenos resultados en su cita en Copa del Rey ante el Pontevedra y este domingo ante la Cultural Leonesa.

Un Mirandés venido a menos

Por último, para cerrar 2025, el Córdoba viajará hasta Anduva el 22 de diciembre a las 16.15 horas para verse las caras con el Mirandés. Aunque estuvieron a un solo paso de subir a Primera División en la pasada campaña tras caer ante el Oviedo en la final del play off, el 'suflé' en el ecosistema jabato se ha visto rebajado con el transcurso de esta campaña.

Actualmente, son colistas de Segunda División con quince puntos -empatados con el Zaragoza- y ya han sufrido un relevo en su banquillo. Aunque Fran Justo fue el encargado de coger las riendas del equipo tras el adiós de Alessio Lisci, el pasado 2 de noviembre se consolidó su destitución y la llegada de Jesús Galván, figura con la que tampoco han conseguido despegar.

Con un Mirandés que conserva pocas piezas de la temporada pasada, el mayor debe del conjunto jabato ha estado en Anduva. Con siete puntos de veinticuatro posibles, son el segundo peor de la competición.

Aunque el panorama es favorable para el Córdoba, el episodio vivido ante el Cádiz no les permite confiarse ni los más mínimo. Al igual que los futuros rivales de los blanquiverdes, el cuadro gaditano llegó a El Arcángel en extrema necesidad al no sumar una victoria a domicilio desde el 21 de septiembre. Además, llevaban más de un mes sin ganar en Segunda División.