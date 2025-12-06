Suscríbete a
Horario y dónde ver por televisión el CD Leganés - Córdoba CF

La delicada situación del cuadro madrileño puede facilitar a que los blanquiverdes vuelvan a lograr una victoria en liga un mes después

Iván Ania sobre la visita a un Leganés en plena crisis: «No me fio de esas situaciones»

Imagen panorámica del interior del Ontime Butarque
Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF quiere volver a reencontrarse con la victoria tras un mes de sequía. Para ello, este domingo tendrán que superar a un Leganés en plena crisis deportiva y social. Tras descender de Primera División, el cuadro pepinero sigue sin adaptarse a ... su nueva categoría y son decimoctavos en la clasificación. Para añadir más incertidumbre, Paco López fue destituido del banquillo madrileño el pasado jueves y su puesto lo ocupará Igor Oca, entrenador del equipo filial. Cuando finalice este partido, el conjunto cordobesista disputará su último duelo del 2025 en El Arcángel ante el Eibar el próximo sábado 13 de diciembre a las 14.00 horas.

