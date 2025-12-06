Horario y dónde ver por televisión el CD Leganés - Córdoba CF

El Córdoba CF quiere volver a reencontrarse con la victoria tras un mes de sequía. Para ello, este domingo tendrán que superar a un Leganés en plena crisis deportiva y social. Tras descender de Primera División, el cuadro pepinero sigue sin adaptarse a ... su nueva categoría y son decimoctavos en la clasificación. Para añadir más incertidumbre, Paco López fue destituido del banquillo madrileño el pasado jueves y su puesto lo ocupará Igor Oca, entrenador del equipo filial. Cuando finalice este partido, el conjunto cordobesista disputará su último duelo del 2025 en El Arcángel ante el Eibar el próximo sábado 13 de diciembre a las 14.00 horas.

Respecto al encuentro anterior, el Córdoba dio un paso atrás en las buenas sensaciones que había demostrado con la derrota ante el Cádiz. En un partido donde los blanquiverdes sufrieron siete bajas en sus filas, el cuadro gaditano fue mucho más efectivo y solo tuvo que defenderse del escaso peligro que generó el conjunto ribereño.

Dónde ver el Leganés - Córdoba: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El choque entre el conjunto blanquiverde y el pepinero, correspondiente a la decimoséptima jornada de la Liga Hypermotion (Segunda División), será retransmitido por su propio canal, LaLigaHypermotion TV. Este se comercializa en la mayoría de los operadores de España: Movistar+, DAZN, Vodafone, Orange o Amazon Prime, entre las más populares. También lo ofrece PTV Córdoba a través de su plataforma Zapi.

A qué hora es el Leganés - Córdoba: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

Córdoba y Leganés se enfrentan este domingo 7 de diciembre a las 16.15 horas en el Ontime Butarque. Para este partido, el equipo blanquiverde recupera a Rubén Alves, Carracedo y Dani Requena tras cumplir sus respectivos periodos de sanción. Con ello, los blanquiverdes solo tendrán las bajas de seguras de Adilson, Fomeyem, Vilarrasa y Diego Bri al estar todavía embarcados en el proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.

Cómo seguir el Leganés - Córdoba

El encuentro de los blanquiverdes se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde ABC Córdoba de manera gratuita, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de la LaLigaHypermotion TV previo pago de la cuota elegida en la operadora. En nuestra web, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de Segunda División.