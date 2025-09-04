El Córdoba CF aumenta levemente su media de edad, aunque sigue siendo de las plantillas más jóvenes de Segunda

Desde la llegada de Barein a los despachos de El Arcángel y, sobre todo, la de Antonio Fernández Monterrubio al puesto de CEO, el modelo de fichajes del Córdoba CF se ha caracterizado por incorporar jugadores libres, jóvenes y con proyección que puedan dar rédito en el futuro. En esta ventana de traspasos, la línea estratégica ha sido siendo la misma, aunque se ha aumentado la edad media de la plantilla.

Y es que, en comparación con la pasada temporada, la cifra se ha visto incrementada, en algo menos de un año. Los de Iván Ania, eran el curso anterior, una de las plantillas más jóvenes de la competición. Este hecho pudo pesar en algunas ocasiones en las que el Córdoba pecó de inexperiencia y falta de 'pillería'.

Y es que el promedio de años de la plantilla actual la situó Fernández Monterrubio en 26,00. El pasado mes de enero, tras la ventana invernal, esta se situaba en unos 25,1. Aun así, el CEO de la entidad quiso recalcar que «seguimos estando entre las más jóvenes de la categoría». Esta campaña, la Real Sociedad B se lleva es la que menos tiene, con tan solo 21,3.

Noticia Relacionada Monterrubio desvela que el límite salarial del Córdoba CF ha crecido un 31% hasta los 10 millones de euros Lorenzo Estepa El CEO de la entidad cordobesista también ha confirmado que espera unos ingresos de en torno a 20 millones de euros

Durante este mercado de fichajes, la incorporación de varios jugadores experimentados en la categoría y con una larga trayectoria ha ocasionado este leve aumento en la edad media. Es el caso de Sergi Guardiola y Rubén Alves, entre otros. Las llegadas de ambos dotan a la plantilla blanquiverde de veteranía y están llamados a ser importantes en este curso.

Aun así, la mayoría de operaciones que ha realizado la entidad califal en esta ventana de traspasos son jugadores con un gran potencial futuro. La llegada de figuras como la de Fomeyem, Alcedo, Dalisson o Kevin Medina, pretenden mantener la línea estratégica que lleva siguiendo el club en las últimas temporadas, ninguno sobrepasa los 25.

Además, la entidad ha fichado en calidad de cedidos a cuatro futbolistas de cara a esta temporada: Dani Requena, Alberto del Moral, Jan Salas y Diego Bri. Este tipo de tratos permite al Córdoba incorporar a jugadores jóvenes que pueden explotar en el club. Y así llamar la atención de futuras promesas que quieran tener minutos. Además, en ocasiones, cuenta con cláusulas por las cuales podría hacerse en propiedad con los mismos, como es el caso de Bri y Salas.

El aumento de casi un año en la edad media de la plantilla blanquiverde, también se puede achacar a la cesión de varios jugadores que no iban a contar con protagonismo bajo las órdenes de Iván Ania y por los que se ha optado su salida a Primera RFEF. Es el caso de Mati Barboza, Mariano Carmona, Ramón Vila, George Andrews y Njti. Los mismos ya disputaron la primera jornada, todos ellos como titulares en sus respectivos equipos.

Estos jugadores tienen la confianza del club para seguir creciendo de la mano. Por ejemplo, tanto Vila como Mati obtuvieron una ampliación de contrato el pasado curso hasta 2027, por lo que la próxima temporada volverán a la propiedad del conjunto blanquiverde.