El Córdoba CF invierte en su futuro: cinco cesiones a Primera Federación

Este ha sido (y es) un mercado de fichajes intenso en los despachos de El Arcángel. La comisión deportiva ha incorporado una docena de jugadores a la plantilla del primer equipo para la segunda temporada consecutiva del Córdoba en el fútbol profesional. Sin embargo, este año, se ha abierto otra línea de trabajo mirando al futuro.

El Córdoba ha cerrado ya cinco cesiones de jugadores a equipos de Primera Federación para que sigan con su carrera y crezcan como futbolistas. Luego, volverán al cuadro blanquiverde que puede sacar provecho de ellos, ya sea deportivamente o económicamente. Así pues, la lista está formada por Mariano Carmona, Ntji, George Andrews, Ramón Vila y Mati Barboza.

Ante la alta competencia en el Córdoba de Iván Ania, el club ha decidido que la mejor opción es una cesión a la categoría de bronce, donde pueden sacar su mejor versión. El CEO del club, Antonio Fernández Monterrubio, se congratuló de esta fórmula de crecimiento: «Antes, fichábamos jugadores de Primera Federación y ahora enviamos jugadores allí».

Una muestra de que el Córdoba quiere asentarse en el fútbol profesional con jugadores jóvenes. Algunos pueden dar el salto a Segunda, pero otros necesitan un año de 'formación' en categorías inferiores para luego volver a competir por un sitio en el once de Iván Ania. Cinco inversiones de futuro para un club que apuesta por el crecimiento de su patrimonio deportivo.

Noticia Relacionada Monterrubio: «Estaremos atentos al mercado por si se presenta alguna oportunidad» Lorenzo Estepa El CEO del Córdoba CF se mostró orgulloso de «tener disponibles a todos los jugadores en el punto de vista administrativo»

Dos jugadores cedidos ya formaban parte de las filas blanquiverdes la pasada temporada: Ramón Vila y Mati Barboza. El portero llegó el verano pasado para competir con Carlos Marín, pero la diferencia entre ambos era grande y apenas pudo jugar tres partidos, aprovechando la lesión del capitán cordobesista. Por ello, el club aceptó la oferta de cesión del Eldense, donde competirá Ramón Vila este año para intentar el ascenso a Segunda.

Tampoco tuvo minutos el defensa Mati Barboza la pasada campaña. Dejó dudas para la categoría en sus primeras apariciones y luego se cruzó con una lesión que no le obligó a pasar por quirófano. Necesita ahora recuperar sensaciones y lo intentará en las filas del Atlético de Madrid B. Un filial para redescubrir el potencial que tiene Mati Barboza, pieza clave en el play off de ascenso del Córdoba a Segunda División hace poco más de un año.

Llegar e irse

Otros dos jugadores cedidos llegaron este verano a las filas blanquiverdes y se marchan a los pocos días, cedidos a un Primera Federación. Uno de ellos es Mariano Carmona. El extremo aterrizó en Córdoba procedente del Coria extremeño, con el que firmó una gran temporada en Segunda RFEF. Quería ganarse un sitio en el primer equipo con Iván Ania, pero finalmente se marchó cedido al Alcorcón, con el que ya está goleando.

Es un caso parecido al de George Andrews. El extremo también se formó en las categorías inferiores del Atlético Baleares y llegó este verano al Córdoba aunque finalmente salió cedido hace pocas semanas al CE Europa catalán, que vuelve a Primera Federación este año. Todos coincidirán en el mismo grupo de la tercera categoría del fútbol español.

El último en sumarse a la lista ha sido Ntji. El centrocampista compitió en el Córdoba B la pasada temporada e incluso fue convocado por Iván Ania en algunos partidos de Segunda. Sin embargo, para no cortar su progresión, el club ha decidido cederlo al Atlético Sanluqueño en Primera RFEF. Una opción cercana y atractiva para un mediocentro joven y con talento.