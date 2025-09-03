La vuelta de Dalisson ilusiona a la afición del Córdoba CF

El Córdoba CF volverá a la competición el próximo viernes ante el Castellón en lo que será la cuarta jornada de Segunda División. Para el encuentro, Iván Ania podría contar con Dalisson de Almeida que sigue ultimando su recuperación. El brasileño dejó grandes sensaciones en pretemporada aunque una lesión le lastró la continuidad que estaba teniendo.

El mediapunta lleva enlazando a las órdenes de Iván Ania varias sesiones de entrenamientos consecutivas. El ex del Pontevedra fue uno de los más aclamados por el cordobesismo tras el Trofeo Puertas de Córdoba frente al Betis, en el que anotó un gol y dejó varios destellos de su calidad.

Hizo lo propio frente al Ittihad Riadi de Tánger, en el primer amistoso de la pretemporada, en el que participó en un gol, dando una asistencia. El brasileño cayó lesionado en el 'stage' de concentración en Oliva. Dalisson encajó en la idea de Iván Ania y dotaba al equipo de una gran imaginación en tres cuartos de campo, algo que generaba muchas ocasiones.

El jugador no participó en lo que restó de pretemporada, perdiendo el ritmo de competición. En un principio, sus molestias no parecían nada preocupante. Aun así, lleva más de un mes lejos de los terrenos de juego, en el que se ha perdido los tres compromisos ligueros.

Dalisson volvió a los entrenamientos la pasada semana, en la previa del partido ante el Valladolid. De hecho, Iván Ania, en la rueda de prensa semanal, descartó su presencia en el José Zorrilla, alegando que aún era temprano para verle sobre el césped. Para el próximo viernes y tras encadenar varios entrenamientos consecutivos, el brasileño podría entrar en la convocatoria del ovetense y contar con participación.

Su presencia podría ser de gran importancia para Iván Ania, el mismo técnico, en su entrevista para ABC Córdoba, destacó la figura del jugador: «Es un jugador con desequilibrio que recibe muy bien a la espalda de los mediocentros, que tira buenos desmarques y tiene último pase. Nos puede dar algo distinto a lo que teníamos».

El próximo viernes, el ex del Pontevedra podría volver a tener minutos en el fútbol profesional. Y es que el mediapunta ya debutó en Segunda División, fue en la temporada 2022-23 de la mano del Racing de Santander, cuando jugaba para su filial. Tras su paso por el club cántabro, Dalisson pasó por el Pontevedra, donde tuvo su pico de rendimiento que le hizo aterrizar en El Arcángel.