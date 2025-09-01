El Córdoba CF encuentra su defensa más sólida con Xavi Sintes y Fomeyem

El Córdoba recuperó sensaciones positivas en su duelo ante el Valladolid el pasado fin de semana. No pasó del empate sin goles en el marcador, pero lavó su imagen con respecto a la pasada semana y demostró algo más de contundencia defensiva con una pareja, hasta ahora, inédita.

Iván Ania apostó por Xavi Sintes y Fomeyem para el eje de la zaga, que lograron dejar la portería a cero por primera vez esta temporada. Con ayuda también del portero y capitán blanquiverde Carlos Marín. Se erigió una vez más como el salvador de los suyos con paradas de mérito para salir con un punto de un estadio complicado como el José Zorrilla.

A la tercera fue la vencida para Iván Ania. En este inicio de temporada tan convulso de resultados, el técnico blanquiverde ha probado distintas parejas de centrales hasta encontrar la más sólida a priori, la de Fomeyem con Xavi Sintes. Se complementaron bien en Valladolid ante rivales de peso en la categoría como Latasa o Amath. Cumplieron en los duelos individuales y se ganaron la confianza de Ania para volver a salir de inicio el próximo viernes en El Arcángel ante el Castellón.

Con ayuda de Carlos Marín y sus intervenciones milagrosas aunque cada vez más frecuentes, Xavi Sintes y Fomeyem dejaron la portería a cero por primera vez esta temporada y han contribuido a inaugurar el casillero particular del Córdoba con su primer punto. El equipo de Ania reedita sus registros del pasado curso, con un punto sólo tras las primeras tres jornadas. El año pasado fue en Burgos.

Esta vez, en Valladolid. Para Ania, dejar la portería a cero es vital en su estilo de juego y todo un reto al jugar con una línea defensiva tan adelantada que deja muchos espacios al rival. Pero ahí se encontraron cómodos tanto Xavi Sintes como Fomeyem, que ganaron muchos duelos individuales en el uno contra uno.

En sala de prensa, Ania reafirmó que para él «dejar a cero la portería es importante porque así es más fácil puntuar y ganar». Sobre Xavi Sintes, que debutaba esta temporada dijo que «ha jugado un partido muy serio». El asturiano explicó que «decidí meterlo porque sabía que Latasa era un jugador ganador de duelos, y Sintes va muy bien al juego aéreo».

Tal y como añadió el técnico blanquiverde, «Xavi Sintes juega muy concentrado, sabía que no le iba a penalizar la espalda porque Latasa no es un jugador de ir a los espacios, es más de jugar de espalda». Por eso, «decidimos que jugara Xavi y creo que hizo un muy buen partido. No cometió ningún error, no tuvo pérdidas en el inicio y creo que estuvo acertado en la marca, lo que le pedíamos lo hizo a la perfección».

No destacó públicamente a Fomeyem, pero sí demuestra su confianza en el exjugador del Antequera que ha sido titular indiscutible en las tres primeras jornadas de liga. Pese a llegar de Primera Federación, sin experiencia previa en el fútbol profesional, Fomeyem ha conseguido disipar las dudas que dejó en pretemporada hasta asentarse en el once. Ha mejorado progresivamente hasta ofrecer una versión sólida, con pocos errores y una buena lectura de las acciones en su propio área. La próxima prueba llegará en menos de una semana con la visita del Castellón.

Diferencial bajo palos

La primera portería del Córdoba esta temporada llegó gracias a una mejora defensiva y a la buena labor del meta blanquiverde Carlos Marín. Diferencial bajo los tres palos, tuvo tres intervenciones de mucho mérito en disparos de Latasa por partida doble y Amath. El cuadro blanquiverde pudo marcharse de vacío del José Zorrilla, pero se encomendó a su capitán que sirve de sostén vital para los suyos. Con una buena pareja de central, Marín se sintió más cómodo aunque algo dubitativo con los pies. Dejó algún susto a la hora de salir con el balón jugado. Por suerte, no terminó en gol local.

Hasta que regrese Rubén Alves de una lesión sin parte médico ni fecha de recuperación, el Córdoba parece haber encontrado a su mejor pareja de centrales después de haber pasado tres semanas sufriendo por errores individuales que han costado goles y puntos. La pasada semana quedó señalado Álex Martín en el primer gol de Las Palmas al no estar atento al desmarque del delantero.

Por eso, Ania decidió cambiar una vez más su defensa aunque en el debut liguero en Gijón, apostó por Rubén Alves y Fomeyem. Xavi Sintes vuelve a irrumpir con fuerza como ya hiciera el año pasado. Si Alves recupera su nivel de la pasada temporada y Álex Martín se asienta en el equipo, la línea defensiva experimentará una subida de nivel que podría colocar al Córdoba en una posición algo más ilusionante que la del año pasado.