El Córdoba CF configura una plantilla con más fondo de armario, pero menos valor en el mercado

Tras el cierre del mercado de fichajes, el Córdoba cuenta con 24 jugadores para conformar la plantilla que competirá esta temporada 2025-2026 en Segunda División. Iván Ania tendrá un fondo de armario más amplío al contar con un jugador más que el curso anterior. Sin embargo, pese a contar con un jugador más, el valor de mercado total de la plantilla experimenta una bajada notable: más de medio millón de euros.

La comisión deportiva ha apostado, como ya hiciera el verano pasado, por jugadores jóvenes, sin experiencia en la categoría, pero con talento por descubrir. Por tanto, esta hoja de ruta ha condicionado el valor de la plantilla, según el portal especializado Transfermarkt, con la que el Córdoba jugará en el fútbol profesional por segundo año consecutivo.

En su regreso cinco años después al fútbol profesional, el Córdoba contó con un valor de plantilla de 14,1 millones de euros. Esta es la cifra de la plantilla con la que terminó la temporada, en la que entran los jugadores que llegaron en el mercado invernal como Rubén Alves, Pedro Ortiz o incluso Alberto del Moral. Le dio para lograr una permanencia holgada en Segunda División e incluso soñar con un posible play off de ascenso.

Ahora mismo, con los jugadores que tiene Iván Ania para el curso 25-26, la plantilla tiene un valor de 13,5 millones de euros. Son 600.000 euros menos. Después de una decena de fichajes y algunas salidas, la plantilla del Córdoba ha sufrido una revalorización, pero a la baja. La salida de Álex Sala ha contribuido a ello, pues el centrocampista era el jugador mejor tasado del club con un millón de euros.

Bien por la inexperiencia en el fútbol profesional o por la juventud de algunos jugadores que todavía tienen que explotar, el valor de mercado de la plantilla blanquiverde ha bajado considerablemente este curso. Y lo hace pese a tener un jugador más en plantilla. Aun así, a lo largo de la temporada, la plantilla sufrirá una revalorización y será el próximo mes de junio el que dictamine si esta plantilla tiene un mejor mercado que la anterior.

El jugador mejor valorado según Transfermarkt es el lateral izquierdo Ignasi Vilarrasa con un millón. El último en llegar este verano que ha sido titular indiscutible en los primeros tres partidos de liga. Le sigue Jacobo con un valor de 900.000 euros. Tras ellos, hay un grupo de futbolistas con un valor de mercado en torno a los 800.000 como Kevin Medina, Alberto del Moral, Iker Álvarez, Carlos Marín y Carracedo.

Por ejemplo, el gran rendimiento que dejó el lateral catalán Vilarrasa la pasada temporada en las filas del Huesca, hizo que su valor de mercado se disparase llegando a las siete cifras, siendo así el segundo jugador más cotizado del equipo oscense. Tan solo por detrás de Patrick Soko. Vilarrasa llegó libre al Córdoba el pasado mes de agosto y, de completar otra gran temporada, podría seguir aumentando su valor.

Jugadores revalorizados

Cristian Carracedo es el jugador más revalorizado de la plantilla. Desde el pasado mes de diciembre, su precio de mercado ha crecido en 400.000 euros. También lo sufrieron otros jugadores como Pedro Ortiz o Théo Zidane que, con la camiseta blanquiverde, aumentaron en 300.000 euros su caché económico.

Desde la llegada del CEO, Antonio Fernández Monterrubio, el Córdoba trata de fichar jugadores con potencial que puedan crecer deportivamente de la mano del club. Esto se traduce en el valor de algunos jugadores, que crece con el paso de los meses.

En la otra cara de la moneda, uno de los jugadores con peor tasación de la plantilla blanquiverde es Dalisson con 300.000 euros. El hispano-brasileño llega a la categoría de plata tras lograr su mejor campaña en Segunda Federación, el cuarto escalón nacional. Si la apuesta de la comisión deportiva no es errónea, el jugador se revalorizará una vez que acabe la temporada

Durante el verano, el atacante fue uno de los jugadores más destacados del equipo de Iván Ania. Sin embargo, todavía no ha podido debutar en partido oficial con el Córdoba tras caer lesionado durante el 'stage' de Oliva, en la semana previa a visitar al Sporting de Gijón.

En el mismo peldaño en cuanto a valor de mercado se encuentran Albarrán, Xavi Sintes y Adilson Mendes. Pese al buen hacer que tuvieron la pasada temporada en Segunda División, ambos jugadores comparten con el mediapunta brasileño la condición de ser los peores tasados de la plantilla blanquiverde. Aun así, una segunda temporada en el fútbol profesional puede elevar su prestigio económico y, por ende, el del Córdoba.