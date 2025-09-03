El fallido fichaje de última hora del Córdoba CF y Jan Salas: la cláusula de penalización y la opción de compra

El mercado de fichajes cerró la medianoche del pasado lunes con la llegada de Jan Salas al Córdoba CF. La dirección deportiva blanquiverde ha dado en el mediodía del miércoles más detalles de la operación. Esta fue la única incorporación que realizó la entidad califal en las últimas horas del periodo de traspasos, aunque no fue la única que se intentó.

En la rueda de prensa del balance del mercado de fichajes, tanto Juanito, director deportivo, como Antonio Fernández Monterrubio, CEO de la entidad, han revelado que la operación de Salas «cuenta con una opción de compra». El catalán se une así a Diego Bri como los dos cedidos que podrían continuar en la entidad califal el próximo curso.

El club de procedencia ha incluido en el contrato una cláusula de penalización si el jugador no cuenta con minutos en el Córdoba, Monterrubio ante ello ha querido puntualizar que «es muy habitual, nosotros también la solemos utilizar. No nos preocupa para nada».

El jugador, por ahora, está concentrado con la Selección Española Sub-20. El mediocampista catalán tendrá por delante dos encuentros amistosos y podría ir convocado al Mundial Sub-20. Este se disputa desde entre el 27 de septiembre hasta el 20 de octubre. Por lo que, si el combinado nacional llega lejos en el torneo, el jugador podría estar lejos de El Arcángel cerca de dos meses.

Esa operación no fue la única que se intentó realizar antes del cierre del mercado de fichajes. Juanito ha desvelado que el club estuvo atento a una última incorporación que finalmente no se dio: «Intentamos una operación a última hora, pero el club de procedencia nos negó la opción». Sobre esta llegada, los dirigentes de la entidad califal no han dado más detalles, aunque Monterrubio ha destacado que «desde ya estamos trabajando en el mercado de fichajes invernal».