El Córdoba CF afronta una prueba de primer nivel ante el Deportivo

El Córdoba CF afronta una verdadera prueba de fuego ante el Deportivo este domingo a las 18.30 horas en El Arcángel. Además de la complejidad del partido, esta cita será especial para el técnico blanquiverde Iván Ania, al cumplir su encuentro número cien ... en el banquillo cordobesista. Sin embargo, el conjunto coruñés quiere aguarle la fiesta al preparador asturiano y llega al estadio ribereño tras ser el mejor visitante de Segunda División al finalizar la jornada pasada.

Con ocho partidos como invicto, el cuadro blanquiverde rescató un punto agónico el pasado sábado en La Rosaleda ante el Málaga. En un partido que estaba siendo muy disputado, la expulsión de Albarrán fue el factor decisivo para que el viento soplara a favor de los malagueños. A pesar de jugar algo más de cuarenta minutos con diez efectivos, el Córdoba realizó un ejercicio de fe para rescatar un punto en el minuto 100 por medio de Diego Bri.

Para ello, lo jugadores que salgan de inicio deberán tener los cinco sentidos puestos ante un peligroso rival como es el Deportivo. Comenzando por la portería, finalmente Iker Álvarez estará disponible para esta cita. Aunque todo apuntaba a que se marcharía con la selección de Andorra esta semana, finalmente el seleccionador Koldo Álvarez ha decidido no contar con él para las citas ante Albania y Finlandia.

Reaparición de Alcedo

Ya en la línea defensiva, la composición para este partido ha sido uno de los temas principales de esta semana. Tras rechazar el Comité Disciplinario y el de Apelación el recurso del Córdoba por la expulsión de Albarrán, el lateral zurdo ha sido una de las incógnitas de cara a este duelo ante la ausencia de Marcelo al estar con la selección absoluta de Bolivia y las molestias en el pubis de Vilarrasa.

Para alivio blanquiverde, Juan María Alcedo ha acelerado el proceso de recuperación de la luxación que sufrió en su hombro izquierdo el pasado 5 de septiembre ante el Castellón. Tal y como pudo confirmar Iván Ania en la rueda de prensa previa a este encuentro, el lateral roteño ha recibido el alta médica y podría ser titular junto a Fomeyem, Rubén Alves y Carlos Isaac. Dentro de esta ecuación, también cabría la posibilidad de jugar con Álex Martín en alguna de las bandas.

Noticia Relacionada La rápida y esperada recuperación de Alcedo se viste de corto Daniel Aragón El lateral blanquiverde estará disponible tras ser operado de una luxación en su hombro izquierdo

Sobre el resto de las demarcaciones en el campo, todo apunta a que la medular volverá a estar compuesta por Isma Ruiz y Dani Requena. En la línea ofensiva, Jacobo repetiría en la mediapunta, mientras que Dalisson y Carracedo ocuparían las bandas, con Fuentes como referencia en ataque.

Una racha superlativa

En cuanto al contexto de este partido, en el caso de que los pupilos de Iván Ania logren un empate o una victoria, la racha sin perder se extendería a nueve encuentros. Además de convertirse en la racha más prolongada dentro de la competición, sería un hecho reseñable para la entidad blanquiverde, ya que, en lo que va de siglo, no han logrado una marca similar en Segunda División.

Precisamente, estos buenos resultados han derivado a que el Córdoba siga siendo el equipo más en forma de la competición de los últimos cinco partidos al cosechar once puntos de quince posibles. En consecuencia, el cuadro cordobesista ha comenzado la decimocuarta jornada en la octava posición con veinte puntos, una renta que permite tener el play off de ascenso al alcance de la mano en caso de salir triunfantes ante el Deportivo.

Un rival con mucho veneno

Sin embargo, no será un trámite sencillo superar al conjunto coruñés. Bajo la batuta del técnico Antonio Hidalgo, la escuadra blanquiazul se ha postulado como uno de los candidatos al ascenso gracias a su buen juego y la calidad individual que atesora en su plantilla. Con un sistema 3-5-2, el Deportivo ha demostrado ser un bloque sólido y que es capaz de crear buenos espacios para que nombres como el del internacional español sub-20 David Mella pueda ser muy incisivo por los costados.

La figura con más renombre es la del eléctrico Yeremay Hernández, jugador por el que ya suspiran grandes equipos de Europa. Aunque su aportación ha sido muy importante con cuatro goles y dos asistencias, el jugador canario está entre algodones con unos problemas en su tobillo, aunque finalmente viajará a El Arcángel.

Noticia Relacionada Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF - Deportivo Daniel Aragón El cuadro blanquiverde busca entrar en los puestos de play off y extender a nueve partidos su racha como invicto en liga

Junto a Yeremay, en esta temporada se ha erigido la figura goleadora de Zakaria Eddahchouri. El ariete holandés ha anotado siete dianas y ha repartido tres asistencias, lo que le convierte en el efectivo que más gol del Deportivo tras llegar en el pasado mercado invernal. El jugador que brinda la magia es Mario Soriano, el jugador más adelantado dentro de la medular y que atesora una gran calidad técnica para mezclar desborde y una precisión clínica en sus pases.

Respecto a los resultado cosechados, el bando blanquiazul fue capaz de permanecer invicto en las ocho primeras jornadas para colocarse líder. Sin embargo, tuvieron una pequeña crisis al caer ante Málaga (3-0) y Racing de Santander (2-1) de forma consecutiva. A pesar de estos marcadores desfavorables, los pupilos de Antonio Hidalgo llegan a El Arcángel tras encadenar dos victorias ante Zaragoza (0-2) y Cultural Leonesa (3-0).

Para este partido, el conjunto coruñés presenta las bajas de Navarro, Bachmann y Escudero, además, Gragera también presenta molestias, pero finalmente ha entrado en la lista de convocados.