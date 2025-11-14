Suscríbete a
El mejor visitante de Segunda hace escala en El Arcángel: los números que inquietan del Deportivo

El conjunto coruñés finalizó la pasada jornada como segundo clasificado y acumula un balance muy positivo a domicilio

Iván Ania y su centenario como entrenador del Córdoba CF: «Espero que no solo sean cien, sino muchos más»

Jugadores del Córdoba y Deportivo pelean por un balón en el último partido en El Arcángel Valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF tendrá una verdadera prueba de fuego este domingo en El Arcángel ante el Deportivo. Con el objetivo de asaltar definitivamente las posiciones de play off, el cuadro blanquiverde quiere mantener su racha de ocho partidos de invicto. Eso sí, tendrá que ... superar a un equipo coruñés que llega al estadio ribereño como el mejor visitante de Segunda División.

