El mejor visitante de Segunda hace escala en El Arcángel: los números que inquietan del Deportivo

El Córdoba CF tendrá una verdadera prueba de fuego este domingo en El Arcángel ante el Deportivo. Con el objetivo de asaltar definitivamente las posiciones de play off, el cuadro blanquiverde quiere mantener su racha de ocho partidos de invicto. Eso sí, tendrá que ... superar a un equipo coruñés que llega al estadio ribereño como el mejor visitante de Segunda División.

Tras lograr ambos equipos la permanencia en la campaña pasada, el conjunto coruñés no se ha dejado nada en el tintero en las primeras jornadas de la presente temporada. Como uno de los 'cocos' de la competición, el Deportivo ha logrado ser uno de los equipos más potentes gracias a la gran remodelación que han realizado en su plantilla y en la dirección técnica.

Con el fichaje de Antonio Hidalgo como técnico blanquiazul, junto a él llegó Miguel Loureiro, exblanquiverde y que estuvo al mando de Hidalgo en la temporada pasada en el Huesca. También destacan las llegadas del defensor zurdo Quagliata del Cremonese de la Serie A o la incorporación del eléctrico Luismi Cruz del Tenerife.

Además de las novedades, también han logrado afianzar a Yeremay, su buque insignia. A pesar de recibir ofertas millonarias por parte del Sporting de Portugal, el jugador canario se quedó en Riazor con otras grandes figuras como Mario Soriano, David Mella, internacional sub-20 con la selección española, o Zakaria, uno de los máximos artilleros de la competición con siete dianas.

Un Deportivo destacado a domicilio

Con un plantel que desborda talento individual a raudales, han mostrado una identidad sólida para afianzarse como colideres de Segunda División. Dentro de la ecuación de la ecuación de este éxito, los resultados a domicilio han sido unos de los grandes artífices de su buen estado de forma.

Si se mira el cómputo de partidos del cuadro gallego lejos de Riazor, el Deportivo ha logrado tres victorias, dos empates y dos derrotas en siete partidos. Esto hace que, con once puntos de veintiún posibles, sean actualmente el mejor equipo visitante de la categoría, además de ser el más goleador con catorce tantos.

En este sentido, han sido capaces de salir vencedores de sus visitas ante Granada (1-3), Mirandés (1-5) y Zaragoza (0-2), incluyendo los empates ante Burgos (0-0), Eibar (1-1) y las derrotas ante Málaga (0-3) y Racing de Santander (2-1). Curiosamente, con los equipos que ha perdido la escuadra blanquiazul, el Córdoba ha sido capaz de sumar dos empates.

Aunque estos números puedan ser amenazantes, el bando blanquiverde ha hecho de El Arcángel un autentico fortín. Desde la derrota ante Las Palmas el pasado 25 de octubre, los pupilos del técnico blanquiverde Iván Ania han sido capaces de mantenerse invictos como locales tras superar a Castellón (2-1), Cultural Leonesa (1-0), Ceuta (2-0) y firmar tablas con Racing de Santander (2-2) y Almería (1-1).Sin duda, este promete ser un gran espectáculo futbolístico, pero lejos de la exigencia del partido, hay más de tres puntos en juego.

Dentro de la clasificación, el Córdoba terminó la decimotercera jornada en la octava posición con veinte puntos -a una unidad del play off-, por el lado del Deportivo, son segundos con veintitrés. Una victoria por parte del bando cordobesista, además de igualar a ambos equipos en la tabla clasificatoria, sería determinante para entrar finalmente en los puestos de promoción tras no poder lograrlo el pasado fin de semana al empatar en La Rosaleda. En el caso del conjunto coruñés, tres puntos podrían colocarles como líderes en el caso de que el Racing de Santander pierda.