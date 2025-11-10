Isma Ruiz: «Me siento muy querido por la afición del Córdoba CF y tengo contrato hasta 2028»

Junto al gran estado de forma por el que pasa el Córdoba CF, este domingo Isma Ruiz ha pasado por las cámaras de Canal Sur para participar en el programa deportivo 'Gol a Gol'. En esta ocasión, el granadino pudo hacer balance de su ... situación personal y la de su equipo en la identidad blanquiverde, junto su relación con el técnico blanquiverde Iván Ania.

🗣️ ¿Qué motes le pone Iván Ania a Isma Ruíz? ¿Es de los primeros jugadores en tener una granja?



😂 El jugador del @CordobaCF_ofi responde en 'Gol A Gol' a las preguntas de su compañero Carracedo



📲 #GolAGol9nov pic.twitter.com/kXUBgxRXK5 — Gol a Gol | Canal Sur (@GolAGolCSur) November 9, 2025

«Llevamos una racha bastante excelente, ya que llevamos ocho partidos sin perder. Tenemos que seguir en esta dinámica», ha declarado un Isma Ruiz que admite sentirse «muy querido por la afición del Córdoba». Preguntado por si echará raíces en el club, el granadino se refirió a que, como mínimo, portará la elástica blanquiverde hasta la finalización de su contrato el 30 de junio de 2028.

A pesar de expresar su amor hacia la ciudad cordobesa, también rememoró su pasado en el Granada, equipo del que es canterano y sobre el que expresó su deseo de volver en algún momento de su carrera. En una salida marcada por las cesión a Ibiza, el mediocentro comentó que su desvinculación del cuadro nazarí fue un buen paso dentro de su carrera futbolística. «Estoy en el Córdoba donde me han dado ese protagonismo que necesitaba y me siento muy querido dentro del club», celebró.

Su relación con Iván Ania

Con el buen estado del equipo, no es un tema descabellado hablar de las posiciones de play off. El cuadro blanquiverde es octavo en la clasificación con veinte puntos, a uno solo de la sexta plaza que marca los puestos de eliminatorias de ascenso. Tal y como indicó Isma, gran parte de la culpa la tiene Iván Ania.

«Es ambicioso y eso nos lo transmite a los jugadores. Nosotros siempre queremos estar lo más arriba posible y el míster hace mucho empeño en eso. Iván es un tío que siempre le saca rendimiento a cada jugador y nos mete en la cabeza de la idea de que el Córdoba también puede pensar en grandes cosas», ha apuntado el jugador cordobesista.

Precisamente, también habló de la relación de «cariño y respeto» con el preparador ovetense, precisando que le ha aportado «mucho en la trayectoria» y que gracias a su trabajo se ha convertido en el Isma Ruiz que el mundo del fútbol conoce ahora mismo.

En este sentido, Cristian Carracedo envió un video al programa indicando que Isma es el «hijo del míster», destacando esa relación tan cercana que tienen jugador y entrenador que les ha hecho tener algún que otro rifirrafe. «Iván me dice muchas cosas, que tengo los pies cuadrados, que parezco un burro jugando. Yo sé que me aprecia un montón y después eso queda entre nosotros, pero claro, con la impotencia y mi reacción al míster siempre le contesto, aunque yo suelo callarme», ha bromeado.

Altas aspiraciones

Como jugador ya experimentado en el plantel cordobesista, Isma justificó que las claves de este buen momento se han basado en la efectividad en ambas áreas. «Sabemos más sobre esta categoría. Hemos mejorado bastante tanto en área defensiva como en ofensiva, y es que antes podíamos generar bastantes ocasiones y no nos entraban. Ahora, en estos últimos partidos, arriba estamos bastantes acertados y, defensivamente, en nuestra área estamos bien en los duelos uno contra uno, que es en lo que fallábamos más», explicó.

Además de destacar la mejora colectiva del equipo, el centrocampista blanquiverde reveló uno de sus secretos para mantener su buen rendimiento. En una época en la que abunda la información, Isma trabaja junto al analista del club para estudiar a fondo a los rivales y detectar sus debilidades, buscando siempre ese detalle que marque la diferencia en cada partido. «Tenemos un analista especializado. Yo le pido los vídeos y desde ahí sacamos las conclusiones donde se le puede atacar, donde se pueden defender, y así te facilita el trabajo a la hora de conocer al rival en tu demarcación», comentó.

Aunque no se hable de la palabra 'ascenso' dentro del vestuario, a pesar de que están mentalizados para «estar en lo más alto en la clasificación», Isma se despidió del programa con un mensaje para el aficionado blanquiverde. «Quiero que sigan creyendo que somos un equipo fantástico, que tenemos mucha alma y , sobre todo, que crean en lo que se hace», concluyó.