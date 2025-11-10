Suscríbete a
Córdoba CF-Deportivo: las dos mejores rachas de invictos se miden en El Arcángel

El cuadro coruñés también encadenó ocho citas sin caer derrotado hasta su tropiezo en la novena jornada

Iván Ania observa a sus jugadores en el empate ante el Málaga
Daniel Aragón

Córdoba

La victoria del Córdoba CF ante el Málaga en La Rosaleda deja a los blanquiverdes a un partido de marcar un antes y un después en las páginas contemporáneas del club blanquiverde. Y es que además de pasar por el mejor momento de la temporada ... al encadenar ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota, mantenerse invicto este domingo ante el Deportivo rompería registros de este mismo siglo en Segunda División. Pero antes, se tendrá que ver las caras con un conjunto coruñés que también ha logrado esta cantidad de jornadas como invicto, aunque no la mantiene activa.

