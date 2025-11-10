Córdoba CF-Deportivo: las dos mejores rachas de invictos se miden en El Arcángel

La victoria del Córdoba CF ante el Málaga en La Rosaleda deja a los blanquiverdes a un partido de marcar un antes y un después en las páginas contemporáneas del club blanquiverde. Y es que además de pasar por el mejor momento de la temporada ... al encadenar ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota, mantenerse invicto este domingo ante el Deportivo rompería registros de este mismo siglo en Segunda División. Pero antes, se tendrá que ver las caras con un conjunto coruñés que también ha logrado esta cantidad de jornadas como invicto, aunque no la mantiene activa.

Junto al Ceuta, el Deportivo también logró encadenar ocho partidos sin perder desde su debut hasta que cayó ante el Málaga en La Rosaleda en la novena fecha. Tras este resultado, la escuadra blanquiazul no consiguió hasta dos jornadas después volver a salir triunfante. En el undécimo partido superó a Zaragoza y, posteriormente a la Cultural Leonesa. Con una dinámica también al alza, el conjunto coruñés dictaminará si el Córdoba logra la mayor consecución de citas como invicto en Segunda División.

Durante este tramo, la escuadra cordobesista ha sumado dieciséis puntos de veinticuatro posibles, todo ello dividido en cuatro victorias (Zaragoza, Cultural Leonesa, Albacete y Ceuta) y cuatro empates (Racing de Santander, Real Sociedad B, Almería y Málaga). Con estos resultados, el Córdoba pasó de estar rondando el descenso en la decimoséptima posición hasta la octava posición para luchar actualmente por el play off.

Este hecho no resulta baladí, puesto que para encontrar un precedente similar para esta racha en el club ribereño hay que viajar cerca de veinte años, eso sí, nunca ha sido alcanzada la cifra de los nueve partidos sin perder en Segunda División durante este siglo.

Registros anteriores en Segunda División

En la primera etapa de Paco Jémez en la campaña 2007-2008, tras lograrse el ascenso en la campaña anterior, el arranque del técnico canario fue fulgurante. Tanto fue así que, desde la jornada cuarta hasta la duodécima, el Córdoba no cayó ante ningún equipo y le permitió estar fuera del descenso. A pesar del arreón inicial, Jémez no acabaría el curso al ser destituido por José Manuel González el 30 de marzo.

Otro registro calcado es el materializado por entrenador Rafael Alcaide Crespín 'Crispi', en la 2004-05. En su cuarta etapa en la entidad blanquiverde, logró la gesta de no perder desde la fecha vigesimotercera a la trigésima de Segunda División, sin embargo, sería sustituido por Juan Carlos Rodríguez y el equipo cordobesista descendería finalmente de categoría.

Por último, Fernando Zambrano también forma parte dentro de los técnicos que firmaron ocho partidos sin perder, más concretamente entre las jornadas vigesimoprimera y vigesimoctava de la campaña 2002-2003. Para conocer el mejor registro de Segunda División, el mítico Pepe Escalante ostenta el actual récord en curso 1999-2000 de la jornada vigesimotercera a la trigésimo segunda, es decir, diez encuentros consecutivos.

Es necesario recalcar que el logro de estos números es en la categoría de plata del fútbol español, puesto que el cuadro cordobesista alberga rachas mucho más largas sin perder en otros niveles. Precisamente, en el primer año del técnico blanquiverde Iván Ania, logró nueve victorias y cuatro empates en diez partidos de Primera Federación.

Si se va un paso más allá, el récord absoluto del club en sus 71 años de historia es de diecisiete partidos oficiales consecutivos sin perder, una marca alcanzada en cuatro ocasiones. La más reciente se produjo entre las temporadas 2021-2022 y 2022-2023, un periodo en el que el conjunto dirigido entonces por Germán Crespo selló su ascenso a Primera Federación y comenzó con buen pie en el tercer escalón del fútbol español, aunque la temporada terminaría con un desenlace decepcionante en el plano deportivo.