Respira aliviado el Córdoba CF: la rápida recuperación de Alcedo se viste de corto

El Córdoba CF ve algo de luz en el lateral zurdo. Aunque el Comité de Disciplina y el de Apelación han negado el recurso de la entidad blanquiverde por la expulsión de Albarrán ante el Málaga, Juan María Alcedo estará disponible para el partido ... de este domingo ante el Deportivo. Con una recuperación 'exprés', el jugador roteño ha reducido drásticamente los tres meses de recuperación que estaban previstos con su lesión en el hombro izquierdo.

Tras sufrir una mala caída en el partido ante el Castellón del pasado 5 de septiembre, Alcedo tuvo que parar el ritmo competitivo para pasar por quirófano. Aunque el roteño acabó el encuentro ante el cuadro 'orellut' en un ejercicio de pundonor, su aparatoso golpe derivó en una una luxación acromioclavicular de grado III. En los pronósticos iniciales, este percance mantendría al lateral blanquiverde, al menos, durante tres meses, sin embargo, ha reducido los tiempos de recuperación en un mes.

Aunque en las últimas semanas era uno más del grupo, aún era algo prematuro involucrarle en ejercicios que requirieran algo de contacto. Con su maltrecho hombro entre algodones, en esta semana ya se ha podido ver a Alcedo en los partidos de práctica, hecho que ha sido posible tras recibir el alta médica.

Por todo ello, Iván Ania confirmó en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Deportivo su disponibilidad, aunque se pueda agravar su lesión. En este sentido, el técnico blanquiverde admitió el «riesgo» que conlleva, pero se respaldó en su alta médica ya que le habilita para poder competir.

Gracias al contenido que ha subido a sus perfiles en redes sociales, Juan María Alcedo ha estado documentando en todo momento las etapas de su recuperación. A los pocos días de su operación, el lateral cordobesista se ejercitó en el gimnasio para mantener la forma física, además de ir recuperando poco a poco la fuerza en su brazo izquierdo. Esto le permitió hace un mes tener sus primeros contactos con balón sobre el verde, situación por la que poco a poco ha metido más carga física hasta lograr el visto bueno de los médicos del club.

La recuperación de Alcedo llega en el mejor momento, puesto que con la pubalgia de Vilarrasa, la convocatoria de Marcelo Timorán con Bolivia y la sanción de Albarrán, el Córdoba no contaba con laterales. Antes de la lesión, Alcedo disputó tres partidos en los que registró un poco más de 50 minutos de juego, aunque esta situación podría brindarle su primera titularidad ante el Deportivo y demostrar a Iván Ania de su valía. Eso sí, tendrá que verse las caras con David Mella, un jugador al que le corre veneno por sus botas y que disputó el pasado mundial sub-20 con España.

Opciones en los laterales

En el caso de que Alcedo no esté finalmente en el once inicial, una de las opciones que puede barajar Iván Ania para solventar el problema de los laterales es el esquema que presentó en La Rosaleda con Álex Martín en la banda derecha y Carlos Isaac en el sector izquierdo.

Aunque sea menos probable, otra conjetura puede ser la de Fomeyem en el lateral derecho, ya que en el Antequera se desempeñó principalmente en esta zona del campo. Esto abriría a Xavi Sintes o a Álex Martín la puerta de la titularidad como central diestro.