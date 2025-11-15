Suscríbete a
ABC Premium

plantilla

Respira aliviado el Córdoba CF: la rápida recuperación de Alcedo se viste de corto

El lateral blanquiverde estará en la convocatoria para el partido ante el Deportivo tras ser operado de una luxación en su hombro izquierdo

Iván Ania y su centenario como entrenador del Córdoba CF: «Espero que no solo sean cien, sino muchos más»

Juan María Alcedo durante un entrenamiento con el Córdoba CF
Juan María Alcedo durante un entrenamiento con el Córdoba CF Valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF ve algo de luz en el lateral zurdo. Aunque el Comité de Disciplina y el de Apelación han negado el recurso de la entidad blanquiverde por la expulsión de Albarrán ante el Málaga, Juan María Alcedo estará disponible para el partido ... de este domingo ante el Deportivo. Con una recuperación 'exprés', el jugador roteño ha reducido drásticamente los tres meses de recuperación que estaban previstos con su lesión en el hombro izquierdo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app