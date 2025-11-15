Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF - Deportivo

El Córdoba CF busca su segunda victoria consecutiva en El Arcángel ante el Deportivo. Tras el agónico empate en La Rosaleda ante el Málaga, el cuadro blanquiverde no lo tendrá fácil ante un conjunto coruñés que ha logrado ser el equipo con más puntos ... como visitante en Segunda División. Cuando finalice este partido, la siguiente jornada brindará un derbi andaluz entre el conjunto cordobesista y el Granada el próximo sábado 22 de noviembre a las 21.00 horas en Los Cármenes.

Aunque el Córdoba fue superior en ciertos tramos ante el Málaga, la expulsión de Albarrán fue decisiva en un partido en el que parecía que se iba a decantar por el lado malagueño. En un ejercicio de fe y resistencia, Adrián Fuentes y Diego Bri rescataron un valioso punto para sumar ocho partidos como invicto y mantenerse octavo en la clasificación con veinte puntos.

Dónde ver el Córdoba - Deportivo: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El choque entre el conjunto blanquiverde y el blanquiazul, correspondiente a la decimocuarta jornada de la Liga Hypermotion (Segunda División), será retransmitido por su propio canal, LaLigaHypermotion TV. Este se comercializa en la mayoría de los operadores de España: Movistar+, DAZN, Vodafone, Orange o Amazon Prime, entre las más populares. También lo ofrece PTV Córdoba a través de su plataforma Zapi. Como novedad en esta jornada, el partido se podrá ver también en los canales de Gol TV y Ten TV e incluso la opción de visualizarlo en la Televisión de Galicia.

A qué hora es el Córdoba - Deportivo: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

Córdoba y Deportivo se enfrentan este domingo 16 de noviembre a las 18.30 horas en el estadio de El Arcángel. Para este partido, finalmente Albarrán no estará disponible en el lateral zurdo tras ser desestimado por el Comité de Disciplina y de Apelación el recurso del Córdoba para revocar su expulsión. En su sustitución, finalmente Juan María Alcedo podría ser titular tras recibir el alta médica.

Cómo seguir el Córdoba - Deportivo

El encuentro de los blanquiverdes se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde ABC Córdoba de manera gratuita, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de la LaLigaHypermotion TV previo pago de la cuota elegida en la operadora y las plataformas digitales de Gol TV, Ten TV y la Televisión Gallega. En nuestra web, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de Segunda División.