Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF - Deportivo

El cuadro blanquiverde busca entrar en los puestos de play off y extender a nueve partidos su racha como invicto en liga

Iván Ania y su centenario como entrenador del Córdoba CF: «Espero que no solo sean cien, sino muchos más»

Imagen de una grada de El Arcángel en el partido ante el Ceuta valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF busca su segunda victoria consecutiva en El Arcángel ante el Deportivo. Tras el agónico empate en La Rosaleda ante el Málaga, el cuadro blanquiverde no lo tendrá fácil ante un conjunto coruñés que ha logrado ser el equipo con más puntos ... como visitante en Segunda División. Cuando finalice este partido, la siguiente jornada brindará un derbi andaluz entre el conjunto cordobesista y el Granada el próximo sábado 22 de noviembre a las 21.00 horas en Los Cármenes.

