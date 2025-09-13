El Córdoba CF anuncia un convenio deportivo con el Amman CF

El Córdoba CF sigue dando grandes pasos para expandir su marca en el mundo con la reciente colaboración con el Amman Football Club, equipo que milita en la primera división de Jordania. Este vinculo deportivo puede garantizar una nueva fuente de ingresos con el extranjero para aumentar su impacto publicitario, crear una mayor base de aficionados en el panorama internacional e incluso aumentar la captación de posibles perlas en Oriente Medio.

El club ha anunciado este convenio deportivo sin precedentes con el objetivo de «impulsar el desarrollo del fútbol en Jordania». Además, también resaltan que con esta acción refuerzan «el compromiso del Córdoba CF con la proyección internacional y supone un nuevo paso en la consolidación de la marca más allá de nuestras fronteras».

Tal y como comentó Antonio Fernández Monterrubio en la presentación de Jan Salas como blanquiverde, la reunión que tuvo en Baréin con los propietarios fue bastante fructífera y le expresaron su satisfacción con el rumbo que estaba tomando la entidad blanquiverde, aunque le pidieron seguir trabajando el proyecto para optar por cotas más altas.

Por ello, este anuncio puede ser entendido como la antesala de un plan a largo plazo en el que el Córdoba CF no solo busque competir en el césped, sino también construir una identidad global capaz de rivalizar en atractivo con otros proyectos emergentes del fútbol español.

