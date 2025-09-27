Anoeta, un estadio con grandes historias para el Córdoba CF

El Córdoba CF visitará este domingo tierras donostiarras con el objetivo de lograr la primera victoria a domicilio ante la Real Sociedad B. Aunque no sea el previsto, los blanquiverdes disputarán este encuentro en Anoeta, templo del primer equipo txuri urdin y que sirve de hogar provisional a su filial, ya que Zubieta aún se encuentra en trabajos de remodelación para adecuarlo a las exigencias de la competición.

Aunque no pueda parecerlo, la escuadra califal tiene una historia, aunque sea breve, con este estadio histórico del fútbol español. Inaugurado en 1993, el Córdoba ha disputado cinco encuentros en la casa del equipo donostiarra y que ha albergado diversos capítulos de la historia blanquiverde. Si se mira el registro, tan solo en una ocasión se ha logrado cosechar un triunfo respecto a las dos derrotas y los dos empates firmados, sin embargo, se guarda muy buen recuerdo de Anoeta.

El primer envite se celebró en la temporada 2007-2008, más concretamente en la última fecha de aquella campaña. En una gran tesitura por la permanencia junto al Cádiz, los pupilos de José González visitaron a una Real Sociedad con varios nombres destacados como el de Xabi Prieto, Fran Mérida o Delibasic con la misión de puntuar y que los gaditanos no ganaran ante el Hércules.

Una permanencia histórica

Con los nervios a flor de piel, el gol inicial de Julio Pineda fue contestado rápidamente por Julio Labaka, resultado que se iba a mantener hasta final del encuentro. A pesar de que una victoria del Cádiz les mandaba al tercer escalón del fútbol español, la alegría invadió Anoeta cuando Abraham Paz falló el penalti para el conjunto gaditano y el Córdoba se mantenía un año más en Segunda División.

Ya en la siguiente temporada, los goles de Pierini y Arteaga firmaron la primera, y única victoria, ante la Real Sociedad en Anoeta, siendo el siguiente precedente en Segunda División en la 2009-2010. Los donostiarras en aquel entonces se antepusieron por un solitario gol de Nsue, resultado que motivó que en aquella temporada el equipo txuri-urdin subiera a Primera División y que desde ese entonces no volviera a bajar de categoría.

Respecto a resultados más contemporáneos, en la recordada temporada de la 'Copa Mola' de la 2012-2013 se vivió una gesta muy especial. Tras superar a Elche y Sabadell, el Córdoba se coló en dieciseisavos de la competición copera para enfrentarse a la Real Sociedad de Antoine Griezmann, Claudio Bravo, Alberto de la Bella o Zurutuza entre otros nombres de este elenco de jugadores que portaron la elástica donostiarra.

Últimos duelos

Tras un partido de ida insólito en El Arcángel donde Patiño y Renella asestaron dos golpes a la eliminatoria, la renta de dos goles no se pudo reducir en Anoeta a pesar de los tantos de Griezmann y Agirretxe ya que Dubarbier y Kiko Olivas se vistieron de héroes para empatar el partido. Posteriormente, en octavos de final se vieron las caras con el Barcelona, acabando así su milagrosa participación.

Por último, el Córdoba visitó por última vez Anoeta en la temporada 2014-2015 en el año del ascenso, aunque no son muchos los buenos recuerdos que se guardan de aquella campaña. A pesar de una primera vuelta que dio esperanzas de lograr la permanencia, el segundo tramo de la competición fue uno de los capítulos más negros de la historia blanquiverde en cuestión de resultados.

En este contexto, la jornada 28 albergó el duelo entre Real Sociedad y Córdoba CF, envite que cayó por lado de los donostiarras. A pesar del tanto inicial de Florin Andone, Agirretxe, el 'Chory' Castro y Finnbogason enterraron la esperanza de los blanquiverdes de salir triunfantes en un partido que acabaron con nueve tras la expulsión de Pinillos y Pantic.