Horario y dónde ver por televisión el Real Sociedad B - Córdoba CF

El Córdoba CF vuelve a afrontar una nueva cita lejos de El Arcángel para lograr la primera victoria a domicilio frente a la Real Sociedad B. Tras lograr un empate agónico frente al Racing de Santander, los de Iván Ania ahora se enfrentarán a una escuadra que también posee cinco puntos en este arranque de competición.

A pesar de sumar un punto, los blanquiverdes han comenzado esta jornada en la decimonovena posición, es decir, se encuentran en posiciones de descenso a Primera Federación en un cuádruple empate con Castellón, Albacete y Real Sociedad B. Con la misión de lograr alejarse del peligro, el conjunto califal invita a la esperanza tras firmar un gran partido ante el conjunto racinguista, eso sí, debe evitar sumar nuevos errores puntuales en su juego.

Dónde ver el Real Sociedad B-Córdoba: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El choque entre el conjunto blanquiverde y el filial txuri-urdin, correspondiente a la séptima jornada de la Liga Hypermotion (Segunda División), será retransmitido por su propio canal, LaLigaHypermotion TV. Este se comercializa en la mayoría de los operadores de España: Movistar+, DAZN, Vodafone, Orange o Amazon Prime, entre las más populares. También lo ofrece PTV Córdoba a través de su plataforma Zapi.

A qué hora es el Real Sociedad B-Córdoba: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

La Real Sociedad B y el Córdoba CF se enfrentan este domingo 28 de septiembre a las 14.00 horas en el estadio de Anoeta. Los blanquiverdes tienen un balance algo negativo en el templo donostiarra al lograr solo una victoria en sus cinco visitas, aunque guardan un buen recuerdo tras lograr allí su permanencia en Segunda División en la temporada 2007-2008 y lograr el pase a octavos de la Copa del Rey en la 2012-2013.

Cómo seguir el Real Sociedad B-Córdoba

El encuentro de los blanquiverdes se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde ABC Córdoba de manera gratuita, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de la LaLigaHypermotion TV previo pago de la cuota elegida en la operadora. En nuestra web, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de Segunda División.