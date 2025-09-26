El Córdoba CF es el segundo equipo más regateador de Segunda

En el planteamiento de Iván Ania los extremos tienen una relevancia total. El juego incisivo de los jugadores de banda es una de las claves para analizar el éxito de los últimos años del Córdoba CF. Carracedo y Adilson son la clara representación, dos jugadores explosivos que tienen su fuerte en el regate.

Esta temporada, jugadores como Vilarrasa, Dani Requena o Kevin Medina han incrementado la amenaza ofensiva de la plantilla. En datos, el conjunto blanquiverde es el segundo que más regatea en la competición. Los de Ania han completado en seis jornadas 121 dribles, solo siete menos que el primero, el Andorra.

El regateador por antonomasia es Cristian Carracedo. El catalán ha driblado en 28 ocasiones a sus rivales. Este dato lo coloca como el quinto jugador de la categoría que más veces a superado a su adversario. Para volver a encontrar a un jugador blanquiverde en el ranking de jugadores, hay que llegar hasta el puesto 16, en el que se encuentra Jacobo González con 14.

En el top de la clasificación se encuentra David Larrubia, jugador del Málaga CF, con 36 regates. El equipo líder en dribles, el Andorra, tiene a dos jugadores en el top 10, Olabarrieta y Min-su. El surcoreano está siendo uno de los jugadores más destacados de este inicio liguero, en el que ha deslumbrado por su facilidad para deshacerse del contrario.

No está en los primeros puestos Jastin, jugador del conjunto tricolor que, pese a no contar con muchos minutos, ha sido el protagonista de los mejores regates que se han realizado en este arranque liguero. El futbolista cedido por del Girona resalta por su habilidad y su buen uno contra uno, teniendo un 86% de regates completados en esta temporada.

En clave cordobesista, la lesión que mantiene lejos del césped a Adilson es dolorosa en el aspecto regateador. El portugués promediaba un regate y medio por partido en su primera temporada en el fútbol profesional. Esta baja se ha visto paliada tras la llegada de Kevin Medina, que ha realizado en estas primeras jornadas 13 dribles en total.

La relevancia de los extremos no se ve reflejada solo en los regates. En el aspecto goleador, los jugadores de banda han sido los más anotadores en este inicio de temporada. Jacobo ha marcado dos tantos, ambos en esa posición, y Carracedo y Kevin han realizado uno. En total cuatro de los siete tantos que ha hecho el Córdoba en estas seis fechas.