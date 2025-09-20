El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil pierde ante Bidasoa (30-36) en su estreno liguero en casa

El Cajasol Ángel Ximénez de Puente Genil no pudo puntuar en su primer partido en casa de la temporada al caer derrotado ante Bidasoa por 30-36. Los pontanenses hicieron una buena primera parte, pero en el segundo tiempo pagaron caro sus errores en los lanzamientos y su permisividad defensiva.

En la primera parte se vio un auténtico partidazo con muchos goles. Tras un 2-0 de salida del Ximénez con dos tantos de Lucas Aizen, Bidasoa le daría la vuelta al resultado con un 0-4 de parcial. Posteriormente, el partido se equilibró, aunque en los pontanenses brillaba el argentino Aizen que anotaba prácticamente en todos sus lanzamientos.

El ritmo goleador de ambos equipos era altísimo, sin embargo el conjunto bidasotarra se llegaría a situar tres arriba tras un gol de contraataque de Mujica, uno de los mejores en los visitantes en el primer acto con cinco goles.

Respuesta local

Tras ese 9-12, de nuevo el equipo de Bustos se repuso rápidamente para nivelar la contienda con una gran aportación de los hombres de banquillo. Djukic puso el 13-13 antes de otro arreón final de los vascos que lograrían irse al descanso dos arriba con el 16-18 tras un gol sobre la bocina de Dariel García con un fly.

Comenzó la segunda parte con un desarrollo del juego bastante similar al visto en el primer periodo. Los goles del equipo de Puente Genil eran contrarrestados rápidamente por tantos en el otro lado de la pista de Bidasoa, que llegaría a colocarse de nuevo tres arriba (19-22). Esta renta que se vería ampliada luego con un tanto de Tua, que regresaba al Miguel Salas, y Nacho Valles desde el siete metros.

Con el 20-24, Bidasoa se situaba con su máxima a favor. La situación se complicó aún más tras una exclusión de Simonet y un tanto de Tua desde el extremo que colocaba el 21-26. Ese resultado hizo que Paco Bustos pidiera tiempo muerto.

Dardo final

Su equipo trató de reaccionar, pero en ese momento se encontró con la figura del meta Skrzyniarz que, con varias paradas de mucho mérito, permitió que los suyos siguieran poniendo tierra de por medio en el marcador, llegando al punto de que en el ecuador de la segunda parte la diferencia era ya casi definitiva con el 21-30 tras un tanto de Esteban Salinas en seis metros.

Parcial de 0-6 y más de diez minutos sin marcar para un Ángel Ximénez que decía adiós a sus posibilidades de puntuar en este encuentro. A pesar del resultado adverso, el equipo local, espoleado por su afición, quiso mantenerse con vida en el partido poniéndose a seis a cinco minutos del final (27-33). En esos últimos compases, Bidasoa supo jugar con el resultado para llevarse la victoria final.

Tras estas dos derrotas esperadas ante Granollers y Bidasoa, el Ángel Ximenez viajará la próxima jornada a Ciudad Real para medirse a un rival directo como Caserío, recién ascendido a Asobal.

Ficha técnica

Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil: Carvalho; Mario Dorado (1), Bernabéu (2), Aizen (6), Dani Ramos (2), Estepa (5) y Pablo Simonet (4,1p) (siete inicial) De Hita (ps); Claudio Ramos (0), Jose Cuenca (1), Tiago Sousa (2), Djukic (1), Antonio Cabello (2), McCormick (1) y Dani Serrano (3).

IRUDEK Bidasoa Irún: Leo Maciel; Xavi Tua (3), Jevtic (1), Peciña (1), Xavi González (5), Rodrigo Salinas (2) y Mario Nevado (0) (siete inicial) Skrzyniarz (ps); Furundarena (0), Esteban Salinas (3), Mujica (8), Mielczarski (3), Matheus (0), Gorka Nieto (3,1p), Dariel García (3) y Nacho Valles (4,3p).

Parciales cada cinco minutos: 2-3/ 5-5/ 8-8/ 10-12/ 13-14/ 16-18 descanso 18-21/ 21-24/ 21-27/ 23-31/ 26-33/ 30-36.

Árbitros: Murillo Castro y García Sánchez (Colegio andaluz). Excluyeron por parte local a Dani Ramos (2) y Simonet; y por parte visitante a Jevtic, Mielczarski, Matheus y Peciña. Mostraron la roja a Tiago Sousa (57').

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en un Alcalde Miguel Salas ante la presencia de 800 espectadores