El Palma Futsal le da un baño de realidad al Córdoba Patrimonio (8-1)

Tras la gran imagen mostrada las dos primeras jornadas ante el Pozo Murcia e Inter Movistar, el Córdoba Patrimonio se presentó en las Islas Baleares con la intención de continuar con la línea marcada. En cambio, los de Ema Santoro se encontraron con una apisonadora como fue Palma Futsal, que no dio respiro a un equipo califal que no tuvo opción.

Ambos conjuntos saltaron a la pista de Son Moix mirando a la portería rival. Los locales encerraron en su campo por muchos momentos a los blanquiverdes, pero estos contaron con transiciones ofensivas que generaron peligro en el área rival. La más clara en los primeros instantes fue para Palma, en un disparo lejano que rechazó Fabio, portero del Córdoba, y tocó en el poste.

Pasado el minuto siete, los locales abrieron la lata tras un error en la salida de presión del Córdoba. Mateus Maia cortó un pase atrás de Hugo y no perdonó delante Fabio para así poner el primer gol de la noche. Los blanquiverdes se sobrepusieron y gozaron de oportunidades para igualar el partido, como un disparo al palo de Titi del Rey o un intento de vaselina de Pescio tras una gran jugada personal.

Pese a las ocasiones de las que dispusieron los de Santoro, Palma puso tierra de por medio gracias a otro gol de Maia. El brasileño volvió a superar al guardameta blanquiverde, esta vez tras una falta a favor en la que aprovecharon para sacar la pizarra y ampliar la distancia en el luminoso.

El duelo se puso de cara para Palma que, tan solo, dos minutos después puso el tercer tanto por medio de Fabinho, que solo tuvo que empujar un balón suelto en el segundo palo tras otra jugada ensayada, esta vez de saque de banda. Parecido fue el cuarto gol local, obra de Deivao, que solo tuvo que rechazar a las mallas un pase excelente de Lucao.

Los baleares no le dieron respiro a los visitantes y a falta de 30 segundos, Ernesto puso el quinto en el marcador. El ala de Palma se encontró solo en el área blanquiverde en un córner en el que solo tuvo que dirigir el balón hacia la meta de Fabio en una acción en la que se notaron los problemas defensivos que mostraron los pupilos de Santoro.

Tras la encajar la 'manita' llegó el descanso. El Córdoba mostró su peor versión en los primeros veinte minutos, totalmente superado en defensa y con esporádicas jugadas individuales en ataque. La tónica no cambió con el inicio de la segunda mitad. Pasado el tercer minuto de juego, Palma anotó el sexto tanto tras un gran remate de Alisson.

La sangría no acabó ahí. Charuto anotó el séptimo tras un contragolpe en el que definió entre las piernas de Fabio. Los blanquiverdes no eran capaces de encontrarles las cosquillas en defensa a los baleares hasta que Carlos Gómez, jugador cedido por Palma, con un gran disparo desde fuera del área y tras una jugada ensayada, recortó distancias y maquilló el resultado.

Aun así, los locales tuvieron tiempo para ampliar el resultado después de que Maia convirtiese un doble penalti y completase el encuentro con un hat-trick. Con un marcador de 8 a 1 acabó el partido. Los blanquiverdes fueron claramente superados por una apisonadora como fue Palma Futsal.

Los de Ema Santoro volverán a enfrentarse a un hueso duro dentro de dos semanas. El domingo 28 de septiembre a las 17:00, el Córdoba Patrimonio recibirá al actual campeón de liga, Jimbee Cartagena, en lo que será la vuelta de los blanquiverdes a su feudo.