El Ángel Ximénez Puente Genil no puede con el Granollers en su estreno (38-33)

El Ángel Ximénez Puente Genil no pudo arrancar con victoria su decimotercera campaña en la Liga Asobal. El conjunto de Paco Bustos se vio incapaz de doblegar a un Granollers que se mantuvo muy serio durante la primera parte y que fue capaz de lograr una renta de siete tantos al descanso. A pesar de recomponerse en la segunda mitad, la escuadra pontana poco pudo hacer ante un Marcos Fis brillante en su debut como profesional.

Aunque era el primer encuentro de la temporada, ambos equipos salieron con mucha mordiente al parqué del Palacio de Deportes de Granollers en busca de anteponer su ritmo juego. El cuadro pontano inauguró el marcador gracias al tanto de Pablo Simonet, renta que pudo igualar el Granollers por medio de Pablo Urdangarín dos posesiones después. Sin embargo, la balanza se desequilibró en el primer tramo a favor de los locales (3-2, min. 5), aunque Mario Dorado no supo aprovechar un lanzamiento desde los siete metros para devolver el empate al marcador.

La escuadra de Paco Bustos no era capaz de frenar la primera línea rival, pero su ímpetu les mantuvo cerca para reflejar un 8-6 en el luminoso en los diez minutos iniciales. A pesar de esto, esta tendencia se rompió instantes después gracias, especialmente, por el portero húngaro Luka Krivokapic que fue la mayor pesadilla de la ofensiva pontana. El Granollers hizo patente la calidad que atesora y puso la directa por medio del extremo derecho Sergi Franco, logrando así despegarse de su rival (10-5, m. 15).

Problemas defensivos

Esta situación no le gustó nada al técnico del Ángel Ximénez que pidió el primer tiempo muerto del encuentro en búsqueda de corregir los fallos defensivos de sus pupilos. De poco sirvió la pizarra ya que apareció en escena Marcos Fis, uno de los prodigios españoles en ciernes que pudo anotar dos tantos en sus dos primeros disparos y explotar el flanco derecho. Pablo Simonet firmó un gran 4/4, pero el acierto del central argentino no era suficiente para mantener a los suyos en el encuentro (15-9, m. 20).

Además de las malas noticias en la parcela defensiva, el portero del Granollers siguió frenando cualquier intento de anotación por parte de los visitantes y permitió a los suyos seguir asediando la portería rival y firmar un 17-11 cuando restaban siete minutos de la primera mitad.

El veterano Álvaro de Hita supo frenar la sangría momentáneamente a favor del Ángel Ximénez, pero la falta de acierto en el ataque seguía siendo una gran lacra. Con un golpe franco directo de Mario Dorado que se estrelló en la barrera, el partido se fue al descanso con 20-13 que demostró el dominio de los locales.

Insuficiente respuesta

La escuadra catalana quiso meter una marcha más al comienzo de la segunda mitad para sentenciar a su rival, logrando tres anotaciones frente a una única de los pontanos en los dos primeros minutos. Poco pudieron hacer los pupilos de Paco Bustos ante los tres tantos seguidos que anotó Marcos Fis para llegar un claro 26-16 al borde del minuto 35.

Daniel Ramos y Pablo Simonet permitieron reducir dos tantos la diferencia tras una concatenación de errores por parte del Granollers. El tanteo se mantuvo por medio de un lanzamiento desde el sector derecho de Tiago Sousa, respondiendo a la anotación previa de Gerard Domingo (30-22, m. 40). Finalmente, llegó la respuesta del Ángel Ximénez que aprovechó el buen estado de forma de Elcio Carvalho para seguir acercándose poco a poco en el marcador (30-24, m.43).

Ante la gran reacción pontana, Antonio Rama tuvo que pedir tiempo muerto para dar solución a las flaquezas defensivas demostradas. Supo frenar perfectamente el partido el técnico gallego ya que este breve descanso no le vino nada bien a los de Paco Bustos que volvieron a ceder terreno (32-24, m.45).

Pablo Simonet se erigió como el mejor de los suyos al ser el enlace perfecto para que sus compañeros pudieran seguir anotando, pero Sergi Franco y Marcos Fis seguían a lo suyo al sumar 14 tantos entre ambos cuando restaban algo menos de diez minutos para el final del partido (34-26, m.51).

A pesar de ir por detrás en el marcador, el Ángel Ximénez no bajó los brazos en ningún momento y siguió remando para reducir distancias, pero los primeros treinta minutos fueron lapidarios y la remontada se antojaba casi imposible (36-30, m.55). Marcos Fis puso la guinda a su debut profesional al protagonizar las últimas anotaciones de su equipo y Pablo Simonet cerró el partido con una anotación desde los siete metros (38-33).