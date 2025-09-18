El Balonmano Ángel Ximénez Puente Genil agranda su nombre gracias al apoyo de la Fundación Cajasol

ACto de firma del convenio entre la Fundación Cajasol y el Balonmano Ángel Ximénez Puente Genil

Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y Rafael Miguel Jiménez, máximo responsable del Balonmano Ángel Ximénez Puente Genil, han formalizado este jueves un acuerdo de colaboración. Mediante dicho acuerdo, el club andaluz adopta una nueva denominación: 'Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil'.

La Fundacion Cajasol ha indicado, en un comunicado, que esta alianza supone «un respaldo firme» al deporte andaluz por parte de dicha Fundación, que «continúa reforzando su compromiso con la promoción del talento local y el impulso de iniciativas que fomentan valores sociales a través del deporte».

Con este acuerdo, continúa la nota de prensa, Cajasol pone de manifiesto «su apuesta decidida por el deporte como motor de cambio social, una herramienta educativa clave y una vía para combatir desigualdades».

«En este sentido, se trata de un apoyo que no sólo responde a criterios deportivos, sino también al convencimiento de que el deporte es un vehículo fundamental para la cohesión y el desarrollo de la sociedad andaluza», han explicado desde la Fundación.

Con esta nueva etapa, el club de Puente Genil, que ha logrado el hito de mantener a su equipo de forma estable en la Asobal (la máxima categoría del balonmano de España y una de las mejores competiciones de este deporte en el mundro), refuerza su estructura y su proyección, manteniendo intacta su identidad y valores. Esta colaboración de Cajasol ayuda, además, a que «mire al futuro con más ambición y responsabilidad».