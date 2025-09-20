Así ha sido la participación de las cordobesas en el Mundial de atletismo al aire libre

Las atletas cordobesas Fátima Ouhaddou y Carmen Avilés han puesto fin a su andadura en los campeonatos mundiales al aire libre que se están celebrando en Japón. Tras ocho apasionantes jornadas, no se ha conseguido tener el mejor sabor de boca posible tras las pruebas de Maratón y Relevo 4x400 femeninos.

Comenzando por la aguilarense, Fátima fue la primera en representar la provincia en la cita intercontinental en el día 2 en la prueba de Maratón femenina. Tras llegar con la vitola de ser la campeona de Europa, se citaba en Tokyo para dar una gran imagen y con la esperanza de llevarse un metal a Córdoba. Sin embargo, finalmente quedó en una meritoria vigesimocuarta posición tras cerrar el crono en dos horas treinta y cinco minutos y cinco segundos. Dentro de la representación española, algo mejor le fue a Laura Luengo al lograr la undécima posición.

Con todo en el 4x400 femenino

Respecto a Carmen Avilés, la atleta cordobesa estaba convocada para las pruebas de relevos de 4x400 mixtos y femeninos. Tras no ser parte de la primera prueba, en la octava jornada formó equipo junto a Eva Santidrián, Ana Prieto y Blanca Hervás para lograr el objetivo de meterse en la final. Avilés partió desde el segundo relevo, pero no fueron capaces de meterse entre las ocho mejores tras firmar el noveno mejor resultado con un 3.24.79.

Si se hace un balance de este resultado, el equipo español logró la segunda mejor marca española de siempre y, por ende, en la historia de los Mundiales. Respecto a Carmen Avilés, la atleta del Playas de Castellón ha firmado la mejor clasificación histórica de una atleta cordobesa en unos campeonatos mundiales al aire libre, título que ostentaba anteriormente Belén Recio.

