El arte cordobés del guadamecí de la mano de José Carlos Villarejo deslumbra a Emiratos Árabes

La exposición 'Lantern' transforma una galería en una lámpara inmersiva que invita a la reflexión espiritual a través del arte en cuero

El guadamecí omeya, de Córdoba a Emiratos Árabes

La Esperanza de Córdoba restaurará el viejo paso de los guadamecíes del Señor de las Penas

El artista cordobés José Carlos Villarejo en su taller siguiendo la tradición del guadamecí Omeya
El artista cordobés José Carlos Villarejo en su taller siguiendo la tradición del guadamecí Omeya j.C.V.

ABC Córdoba

Córdoba

El artista cordobés José Carlos Villarejo, que ha recuperado la tradición del guadamecí Omeya, expone desde esta semana en el principal festival de arte que se celebra en Emiratos Árabes Unidos, en concreto en Sharjah, donde sus obras conforman una muestra inmersiva, bajo el ... título de 'Lantern'.

